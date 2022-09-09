Спасатели проверили 2500 участков перед выборами в Свердловской области. Фото

10 сентября 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС следят за безопасностью на участках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Сотрудники МЧС проверили избирательные участки в канун выборов в Свердловской области. Все они оказались безопасными, сообщает пресс-служба областного управления МЧС в группе «ВКонтакте». «11 сентября будут открыты почти 2500 избирательных участков. Безопасность каждого из них обеспечивается сотрудниками МЧС России. В дни голосования в местах проведения выборов будут дежурить сотрудники противопожарной службы», — говорится в сообщении ведомства. В России 11 сентября состоится Единый день голосования. В Свердловской области пройдут выборы представительских органов местного самоуправления и губернатора. В гонке участвуют пять человек: глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Фото: «МЧС Свердловской области», vk.com

Сотрудники МЧС проверили избирательные участки в канун выборов в Свердловской области. Все они оказались безопасными, сообщает пресс-служба областного управления МЧС в группе «ВКонтакте». «11 сентября будут открыты почти 2500 избирательных участков. Безопасность каждого из них обеспечивается сотрудниками МЧС России. В дни голосования в местах проведения выборов будут дежурить сотрудники противопожарной службы», — говорится в сообщении ведомства. В России 11 сентября состоится Единый день голосования. В Свердловской области пройдут выборы представительских органов местного самоуправления и губернатора. В гонке участвуют пять человек: глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»).