10 сентября 2022
09 сентября 2022

Витя АК-47 заявил, что его концерт в Ельцин Центре пытались отменить. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ак-47. Екатеринбург, витя ак-47
Витя АК-47 высказался о попытках отмены его концерта в Ельцин Центре Фото:

Рэпер Витя Ак-47 из Екатеринбурга рассказал, что его концерт в Ельцин Центре пытались отменить. Об этом Витя АК-47 заявил во время своего выступления на сцене.

«Нас хотели отменить, но ничего не получилось. Обломались, мы сегодня читаем (рэп — прим. ред.), хотя не должны были», — сообщил рэпер.

Ранее URA.RU сообщало, что общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало отменить концерт рэпера в Ельцин Центре. По словам главы движения Ильдара Резяпова, в песнях АК-47 слишком много мата, упоминаний наркотиков, алкоголя, курения, правонарушений и проституции.

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Рэпер Витя Ак-47 из Екатеринбурга рассказал, что его концерт в Ельцин Центре пытались отменить. Об этом Витя АК-47 заявил во время своего выступления на сцене. «Нас хотели отменить, но ничего не получилось. Обломались, мы сегодня читаем (рэп — прим. ред.), хотя не должны были», — сообщил рэпер. Ранее URA.RU сообщало, что общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало отменить концерт рэпера в Ельцин Центре. По словам главы движения Ильдара Резяпова, в песнях АК-47 слишком много мата, упоминаний наркотиков, алкоголя, курения, правонарушений и проституции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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