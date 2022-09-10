Витя АК-47 высказался о попытках отмены его концерта в Ельцин Центре
Рэпер Витя Ак-47 из Екатеринбурга рассказал, что его концерт в Ельцин Центре пытались отменить. Об этом Витя АК-47 заявил во время своего выступления на сцене.
«Нас хотели отменить, но ничего не получилось. Обломались, мы сегодня читаем (рэп — прим. ред.), хотя не должны были», — сообщил рэпер.
Ранее URA.RU сообщало, что общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало отменить концерт рэпера в Ельцин Центре. По словам главы движения Ильдара Резяпова, в песнях АК-47 слишком много мата, упоминаний наркотиков, алкоголя, курения, правонарушений и проституции.
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