Челябинский губернатор поздравил с победой нового депутата заксобрания

Губернатор поздравил партию ЕР с победой на довыборах в ЗСО и муниципальных выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил ректора Южно-Уральского агроуниверситета Светлану Черепухину с победой на довыборах в региональное заксобрание. Об этом глава региона написал 12 сентября в своем telegram-канале.

«На довыборах в региональное заксобрание победу одержала кандидат от Единой России Светлана Черепухина. Спасибо избирателям за поддержку», — написал Текслер.

Губернатор отметил, что муниципальные выборы в регионе и довыборы в Законодательное собрание прошли организовано, честно и открыто. По предварительным данным, партия Единая Россия завоевала 206 муниципальных мандатов из 220, или более 93%.

В мае Черепухина стала победителем праймериз в Троицком одномандатном избирательном округе. Мандат ЗСО оказался вакантным, когда его обладатель — вице-спикер регионального парламента Владимир Павлов осенью 2021 года выиграл выборы в Госдуму РФ.