11 сентября 2022

Челябинский губернатор поздравил с победой нового депутата заксобрания

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Алексей Текслер на объезде городских объектов благоустройства. Челябинск, текслер алексей
Губернатор поздравил партию ЕР с победой на довыборах в ЗСО и муниципальных выборах Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил ректора Южно-Уральского агроуниверситета Светлану Черепухину с победой на довыборах в региональное заксобрание. Об этом глава региона написал 12 сентября в своем telegram-канале.

«На довыборах в региональное заксобрание победу одержала кандидат от Единой России Светлана Черепухина. Спасибо избирателям за поддержку», — написал Текслер.

Губернатор отметил, что муниципальные выборы в регионе и довыборы в Законодательное собрание прошли организовано, честно и открыто. По предварительным данным, партия Единая Россия завоевала 206 муниципальных мандатов из 220, или более 93%.

В мае Черепухина стала победителем праймериз в Троицком одномандатном избирательном округе. Мандат ЗСО оказался вакантным, когда его обладатель — вице-спикер регионального парламента Владимир Павлов осенью 2021 года выиграл выборы в Госдуму РФ.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил ректора Южно-Уральского агроуниверситета Светлану Черепухину с победой на довыборах в региональное заксобрание. Об этом глава региона написал 12 сентября в своем telegram-канале. «На довыборах в региональное заксобрание победу одержала кандидат от Единой России Светлана Черепухина. Спасибо избирателям за поддержку», — написал Текслер. Губернатор отметил, что муниципальные выборы в регионе и довыборы в Законодательное собрание прошли организовано, честно и открыто. По предварительным данным, партия Единая Россия завоевала 206 муниципальных мандатов из 220, или более 93%. В мае Черепухина стала победителем праймериз в Троицком одномандатном избирательном округе. Мандат ЗСО оказался вакантным, когда его обладатель — вице-спикер регионального парламента Владимир Павлов осенью 2021 года выиграл выборы в Госдуму РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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