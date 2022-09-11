Челябинский губернатор поздравил с победой нового депутата заксобрания

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил ректора Южно-Уральского агроуниверситета Светлану Черепухину с победой на довыборах в региональное заксобрание. Об этом глава региона написал 12 сентября в своем telegram-канале.
«На довыборах в региональное заксобрание победу одержала кандидат от Единой России Светлана Черепухина. Спасибо избирателям за поддержку», — написал Текслер.
Губернатор отметил, что муниципальные выборы в регионе и довыборы в Законодательное собрание прошли организовано, честно и открыто. По предварительным данным, партия Единая Россия завоевала 206 муниципальных мандатов из 220, или более 93%.
В мае Черепухина стала победителем праймериз в Троицком одномандатном избирательном округе. Мандат ЗСО оказался вакантным, когда его обладатель — вице-спикер регионального парламента Владимир Павлов осенью 2021 года выиграл выборы в Госдуму РФ.
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