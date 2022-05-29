Челябинская ЕР назвала фаворитов на осенних выборах

Праймериз «Единой России» на довыборах в заксобрание Челябинской области и Калининский районный совет Челябинска выиграли, соответственно, ректор Южно-Уральского аграрного университета Светлана Черепухина и экс-кандидат в Госдуму, главврач детской поликлиники №8 Челябинска Антон Рыжий. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделении ЕР.
«Подведены предварительные итоги праймериз в Троицком одномандатном избирательном округе и на довыборах в райсовет Калининского района Челябинска. В первом случае победила Черепухина, во втором — Рыжий», — пояснили URA.RU в областном отделении партии.
Место в Калининском совете освободилось в январе после обвинительного приговора суда в отношении Алеси Субботиной. В марте 2020 года ее арестовали по обвинению в мошенничестве с недвижимостью. Суд признал народную избранницу виновной в мошенничестве с жильем. На праймериз ЕР с учетом Рыжего заявились пять человек, в том числе трое беспартийных. Выборы также пройдут в Единый день голосования, в сентябре.
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Праймериз «Единой России» на довыборах в заксобрание Челябинской области и Калининский районный совет Челябинска выиграли, соответственно, ректор Южно-Уральского аграрного университета Светлана Черепухина и экс-кандидат в Госдуму, главврач детской поликлиники №8 Челябинска Антон Рыжий. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделении ЕР. «Подведены предварительные итоги праймериз в Троицком одномандатном избирательном округе и на довыборах в райсовет Калининского района Челябинска. В первом случае победила Черепухина, во втором — Рыжий», — пояснили URA.RU в областном отделении партии. Мандат ЗСО оказался вакантным, когда его обладатель — вице-спикер регионального парламента Владимир Павлов осенью 2021 года прошел в Госдуму по спискам «Единой России». Выборы его сменщика должны состояться в сентябре 2022 года. Под конец срока, позволяющего сдать документы на предварительное партийное голосование, помимо Черепухиной были зарегистрированы Дина Янурова, Айгуль Токмурзина, Любовь Кайгородова, Татьяна Захарова и Яна Комарова. Место в Калининском совете освободилось в январе после обвинительного приговора суда в отношении Алеси Субботиной. В марте 2020 года ее арестовали по обвинению в мошенничестве с недвижимостью. Суд признал народную избранницу виновной в мошенничестве с жильем. На праймериз ЕР с учетом Рыжего заявились пять человек, в том числе трое беспартийных. Выборы также пройдут в Единый день голосования, в сентябре.