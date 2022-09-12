Юных екатеринбуржцев кормили гнилью в детском садике

Свердловская прокуратура возбудила дело против детсада, где детей кормили испорченными продуктами

13 сентября 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Заведующую детским садиком оштрафовали на три тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В одном из детских садов Екатеринбурга детей кормили гнилыми продуктами и отправляли бегать на спортивную площадку без ровной поверхности. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга проверила исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности МБДОУ „Детский сад № 212“ г. Екатеринбург. В ходе надзорных мероприятий прокуратура выявила нарушения при организации питания несовершеннолетних детей», — рассказали в пресс-службе. Детей кормили гнилыми продуктами, которые хранились возле посторонних предметов и личных вещей персонала, а используемая посуда была не промаркирована. К тому же спортивная площадка в дошкольной организации не имела ровной поверхности, что могло привести к травмам у детей. В связи с выявленными нарушениями прокуратура Верх-Исетского района возбудила в отношении заведующей образовательного учреждения административное дело по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей. Территориальный отдел Роспотребнадзора оштрафовал заведующую на три тысячи рублей. После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения устранены. Ранее в свердловских школах и интернатах нашли фальсифицированную молочную продукцию. Ее производителем является Косулинское многопрофильное предприятие. Производителю было отправлено предупреждение, также информацию о фальсификации отправили в прокуратуру, в школу и интернаты, где подозрительной молочной продукцией кормили стариков и детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В одном из детских садов Екатеринбурга детей кормили гнилыми продуктами и отправляли бегать на спортивную площадку без ровной поверхности. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга проверила исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности МБДОУ „Детский сад № 212“ г. Екатеринбург. В ходе надзорных мероприятий прокуратура выявила нарушения при организации питания несовершеннолетних детей», — рассказали в пресс-службе. Детей кормили гнилыми продуктами, которые хранились возле посторонних предметов и личных вещей персонала, а используемая посуда была не промаркирована. К тому же спортивная площадка в дошкольной организации не имела ровной поверхности, что могло привести к травмам у детей. В связи с выявленными нарушениями прокуратура Верх-Исетского района возбудила в отношении заведующей образовательного учреждения административное дело по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей. Территориальный отдел Роспотребнадзора оштрафовал заведующую на три тысячи рублей. После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения устранены. Ранее в свердловских школах и интернатах нашли фальсифицированную молочную продукцию. Ее производителем является Косулинское многопрофильное предприятие. Производителю было отправлено предупреждение, также информацию о фальсификации отправили в прокуратуру, в школу и интернаты, где подозрительной молочной продукцией кормили стариков и детей.