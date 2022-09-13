В Москве на ярмарке Blazar Ельцин Центр презентовал стенд с работами художницы из Нижнего Тагила

Работы с выставки «Пугало стояло в центре вспаханного поля» в Москву решили не везти Фото: группа «Арт-галерея Ельцин Центра» во «ВКонтакте»

На ярмарке современного искусства Blazar в Москве Ельцин Центр презентовал свой стенд, в котором представил посетителям работы свердловских художниц Алисы Горшениной и Елизаветы Нестеровой (псевдоним «Собачья картоха»). Об этом сообщает в своем telegram-канале директор арт-галереи Ельцин Центра Илья Шипиловских. Однако среди презентованных работ не оказалось жутких пугал Горшениной, которые ранее показали жителям Екатеринбурга на площадке ЕЦ.

«А у нас все готово к началу ярмарки, завтра [14 сентября] день коллекционеров и открытие. Пробежались по стендам, очень много классных работ, особенно, в секции художников без галерей», — сообщил Шипиловских и приложил фотографии со стендом от Ельцин Центра.

Судя по фотоотчету, на ярмарку не повезли пугала Горшениной, которые летом выставлялись в арт-галерее ЕЦ, а также вызывали общественный резонанс среди горожан и возмутили режиссера Никиту Михалкова. Среди работ Горшениной оказались две небольшие скульптуры с огромными руками, арт-объект в виде глаза со слезой и рисунки. «Собачья картоха» выставила яркие работы, на которых изображены люди и животные, символизирующие взаимодействие человека и природы.

Традиционно на ярмарку современного искусства Blazar съезжаются представители галерей со всей страны, покупатели и почитатели современного искусства. Blazar сопровождается лекционной программой, дискуссиями с художниками, кураторами, меценатами и арт-менеджерами, программой перформансов, детскими экскурсиями и мастер-классами. В этом году в рамках ярмарки установлены секции с 60 независимыми художниками, а также стенды 22 галерей, среди которых есть и арт-галерея Ельцин Центра.

Ранее в Ельцин Центре открыли жуткую выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля» уральской художницы Алисы Горшениной. Режиссер Никита Михалков раскритиковал Ельцин Центр за данную экспозицию. Саму художницу осудили по статье о дискредитации Вооруженных сил России, ей выписали штраф на 35 тысяч рублей.

Фото: telegram-канал Ильи Шипиловских

Фото: telegram-канал Ильи Шипиловских