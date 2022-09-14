14 сентября 2022

В Соликамске из земли торчат провода под напряжением

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, провода, связь, кабели, электричество
Электрический кабель поврежден Фото:

В Соликамске (Пермский край) жители заметили электрический кабель, который торчит из-под земли. О своих опасениях относительно появившегося кабеля горожанин сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Судя по всему высоковольтные кабели, проложенные когда-то под землей, выступают наружу и на одном из них частично повреждена изоляция. А ведь так и до беды не далеко! Я, конечно, обратился к сотрудникам ближайшей подстанции с данной проблемой, на которую „обещали“ обратить внимание и принять меры по устранению замечаний», — пишет пермяк в группе «Типичный Соликамск» во «ВКонтакте».

В пресс-службе администрации Соликамского городского округа URA.RU сообщили, что о ситуации знают. Сейчас сотрудники администрации выясняют месторасположение кабеля и определяют его собственника.

Кабель торчит из земли
Кабель поврежден и может представлять опасность

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В Соликамске (Пермский край) жители заметили электрический кабель, который торчит из-под земли. О своих опасениях относительно появившегося кабеля горожанин сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Судя по всему высоковольтные кабели, проложенные когда-то под землей, выступают наружу и на одном из них частично повреждена изоляция. А ведь так и до беды не далеко! Я, конечно, обратился к сотрудникам ближайшей подстанции с данной проблемой, на которую „обещали“ обратить внимание и принять меры по устранению замечаний», — пишет пермяк в группе «Типичный Соликамск» во «ВКонтакте». В пресс-службе администрации Соликамского городского округа URA.RU сообщили, что о ситуации знают. Сейчас сотрудники администрации выясняют месторасположение кабеля и определяют его собственника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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