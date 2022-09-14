В Соликамске из земли торчат провода под напряжением

15 сентября 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Электрический кабель поврежден Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Соликамске (Пермский край) жители заметили электрический кабель, который торчит из-под земли. О своих опасениях относительно появившегося кабеля горожанин сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Судя по всему высоковольтные кабели, проложенные когда-то под землей, выступают наружу и на одном из них частично повреждена изоляция. А ведь так и до беды не далеко! Я, конечно, обратился к сотрудникам ближайшей подстанции с данной проблемой, на которую „обещали“ обратить внимание и принять меры по устранению замечаний», — пишет пермяк в группе «Типичный Соликамск» во «ВКонтакте». В пресс-службе администрации Соликамского городского округа URA.RU сообщили, что о ситуации знают. Сейчас сотрудники администрации выясняют месторасположение кабеля и определяют его собственника. Кабель торчит из земли «Типичный Соликамск»/vk.com Кабель поврежден и может представлять опасность «Типичный Соликамск»/vk.com

В Соликамске (Пермский край) жители заметили электрический кабель, который торчит из-под земли. О своих опасениях относительно появившегося кабеля горожанин сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Судя по всему высоковольтные кабели, проложенные когда-то под землей, выступают наружу и на одном из них частично повреждена изоляция. А ведь так и до беды не далеко! Я, конечно, обратился к сотрудникам ближайшей подстанции с данной проблемой, на которую „обещали“ обратить внимание и принять меры по устранению замечаний», — пишет пермяк в группе «Типичный Соликамск» во «ВКонтакте». В пресс-службе администрации Соликамского городского округа URA.RU сообщили, что о ситуации знают. Сейчас сотрудники администрации выясняют месторасположение кабеля и определяют его собственника.