Свердловский подросток, жаривший картошку на Вечном огне, осквернил еще один мемориал

Действиями подростков заинтересовалась местная полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подросток из Каменска-Уральского (Свердловская область), который вместе с друзьями пожарил картошку на Вечном огне, поставив на него самокат, осквернил еще один мемориал — Стену памяти. Он залез на нее вместе с друзьями и плевался, заявляя, что в его поступках нет ничего плохого, сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте».

«Молодые люди всей толпой уселись своими пятыми точками на Стену памяти, стоящую рядом с мемориалом „Скорбящая мать“, и курили вейпы, а также плевались», — сообщил местный житель в группе «Инцидент Каменск-Уральский». Он опубликовал фото, на котором группа подростков сидит на мемориале «Скорбящая мать».

Также в соцсети появился комментарий подростка, заявившего, что он, по его мнению, не сделал ничего плохого, когда пожарил картошку на Вечном огне. «Я лишь хотел, чтобы мой самокат нагрелся, и посмотреть, что будет», — написал школьник, уточнив, что купил самокат за свои деньги и может делать с ним, что захочет.

Кроме этого, он не увидел ничего постыдного в том, что вместе с друзьями забрался на мемориал. «На этом памятнике есть и мои родственники», — добавил подросток.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он пояснил, что этот снимок и комментарий к нему был сделан еще до того, как подростка доставили в полицию за осквернение памятника.

Ранее подростки из Каменска-Уральского поставили самокат на Вечный огонь, чтобы приготовить на нем картошку. В полиции заинтересовались инцидентом и начали проверку.

Фото: «Инцидент Каменск-Уральский»

Фото: «Инцидент Каменск-Уральский»

Фото: «Инцидент Каменск-Уральский»