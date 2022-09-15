Юрист Лебединская рассказала, за что россиян могут лишить детских пособий

Пособие на ребенка от трех до семи лет можно утратить, если материальное положение семьи улучшилось. В некоторых случаях достаточно купить вторую квартиру в ипотеку. Об этом предупредила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
«Площадь двух квартир превысила 24 квадратных метра на человека. В случае с покупкой дома право на пособие исчезает, если площадь на одного человека стала превышать 40 квадратных метров на одного человека», — поделилась юрист Лебединская в беседе с агентством «Прайм». По ее словам, иногда достаточно купить вторую квартиру в ипотеку.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Пособие на ребенка от трех до семи лет можно утратить, если материальное положение семьи улучшилось. В некоторых случаях достаточно купить вторую квартиру в ипотеку. Об этом предупредила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. «Площадь двух квартир превысила 24 квадратных метра на человека. В случае с покупкой дома право на пособие исчезает, если площадь на одного человека стала превышать 40 квадратных метров на одного человека», — поделилась юрист Лебединская в беседе с агентством «Прайм». По ее словам, иногда достаточно купить вторую квартиру в ипотеку. Ранее стало известно, что с 1 октября изменится размер и порядок получения социальных выплат. Об этом рассказал советник по правовым вопросам ООО «Юридическая группа «Совет» Александр Федотов.