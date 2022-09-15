Юрист Лебединская рассказала, за что россиян могут лишить детских пособий

16 сентября 2022 в 04:43 Размер текста - 17 +

Детских пособий могут лишить из-за улучшения материального положения семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пособие на ребенка от трех до семи лет можно утратить, если материальное положение семьи улучшилось. В некоторых случаях достаточно купить вторую квартиру в ипотеку. Об этом предупредила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. «Площадь двух квартир превысила 24 квадратных метра на человека. В случае с покупкой дома право на пособие исчезает, если площадь на одного человека стала превышать 40 квадратных метров на одного человека», — поделилась юрист Лебединская в беседе с агентством «Прайм». По ее словам, иногда достаточно купить вторую квартиру в ипотеку. Ранее стало известно, что с 1 октября изменится размер и порядок получения социальных выплат. Об этом рассказал советник по правовым вопросам ООО «Юридическая группа «Совет» Александр Федотов.

Пособие на ребенка от трех до семи лет можно утратить, если материальное положение семьи улучшилось. В некоторых случаях достаточно купить вторую квартиру в ипотеку. Об этом предупредила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. «Площадь двух квартир превысила 24 квадратных метра на человека. В случае с покупкой дома право на пособие исчезает, если площадь на одного человека стала превышать 40 квадратных метров на одного человека», — поделилась юрист Лебединская в беседе с агентством «Прайм». По ее словам, иногда достаточно купить вторую квартиру в ипотеку. Ранее стало известно, что с 1 октября изменится размер и порядок получения социальных выплат. Об этом рассказал советник по правовым вопросам ООО «Юридическая группа «Совет» Александр Федотов.