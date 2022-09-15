15 сентября 2022

Юрист Лебединская рассказала, за что россиян могут лишить детских пособий

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Детских пособий могут лишить из-за улучшения материального положения семьи Фото:

Пособие на ребенка от трех до семи лет можно утратить, если материальное положение семьи улучшилось. В некоторых случаях достаточно купить вторую квартиру в ипотеку. Об этом предупредила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Площадь двух квартир превысила 24 квадратных метра на человека. В случае с покупкой дома право на пособие исчезает, если площадь на одного человека стала превышать 40 квадратных метров на одного человека», — поделилась юрист Лебединская в беседе с агентством «Прайм». По ее словам, иногда достаточно купить вторую квартиру в ипотеку.

Ранее стало известно, что с 1 октября изменится размер и порядок получения социальных выплат. Об этом рассказал советник по правовым вопросам ООО «Юридическая группа «Совет» Александр Федотов.

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Пособие на ребенка от трех до семи лет можно утратить, если материальное положение семьи улучшилось. В некоторых случаях достаточно купить вторую квартиру в ипотеку. Об этом предупредила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. «Площадь двух квартир превысила 24 квадратных метра на человека. В случае с покупкой дома право на пособие исчезает, если площадь на одного человека стала превышать 40 квадратных метров на одного человека», — поделилась юрист Лебединская в беседе с агентством «Прайм». По ее словам, иногда достаточно купить вторую квартиру в ипотеку. Ранее стало известно, что с 1 октября изменится размер и порядок получения социальных выплат. Об этом рассказал советник по правовым вопросам ООО «Юридическая группа «Совет» Александр Федотов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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