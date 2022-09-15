Свердловчане заметили пропажу новой «Ласточки» из расписания. Скрин

16 сентября 2022 в 06:45 Размер текста - 17 +

Из расписания на 16 сентября пропала «Ласточка» из Екатеринбурга в Качканар Фото: Илья Московец © URA.RU Из расписания Свердловской железной дороги пропали скорые электропоезда «Ласточки» из Екатеринбурга до Качканара. Пропажу заметила одна из читательниц URA.RU. «Ранее в СМИ писали, что „Ласточка“ не поехала из Качканара в Екатеринбург. А то, что люди и вечером [14 сентября] не доехали по купленным билетам до Кушвы, Баранчинского и Качканара никто не рассказал! Когда я покупала билет из Екатеринбурга до станции „Гороблагодатская“, кассиры мне не сказали, что я поеду с пересадками. Только кондуктор предупредила, что „Ласточка“ пойдет до Нижнего Тагила. Оттуда мы поехали до „Гороблагодатской“ на обычной электричке», — рассказывает собеседница. По ее словам, кассиры продавали билеты буквально перед посадкой на «Ласточку» и не были в курсе, что прямого рейса не будет. Тех, кто ехал в Качканар, в Нижнем Тагиле пересадили на автобус. «Его организовали специально, чтобы не было шумихи», — делится собеседница. На 16 сентября на 19:15 «Ласточка» сообщением Екатеринбург — Качканар и вовсе пропала из расписания, при этом на 17-е число скорый электропоезд стоит в расписании. URA.RU направило запрос в пресс-службу РЖД, чтобы уточнить, с чем связано отсутствие «Ласточки». Ранее в СвЖД рассказывали, что проблемы с движением электрички были связаны с выполнением путевых работ. По факту инцидента проверку начала транспортная прокуратура. «Ласточки» из Екатеринбурга и аэропорта Кольцово в Качканар запустили в начале сентября. Несколько пар скоростных электричек проезжают через Нижний Тагил, Кушву и поселок Баранчинский. Пассажирка купила билет на «Ласточку» 14 сентября, но добиралась с пересадками. А в расписании на 16 сентября «Ласточки» из Екатеринбурга в Качканар и вовсе нет Скрин: приложение «Пригород» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из расписания Свердловской железной дороги пропали скорые электропоезда «Ласточки» из Екатеринбурга до Качканара. Пропажу заметила одна из читательниц URA.RU. «Ранее в СМИ писали, что „Ласточка“ не поехала из Качканара в Екатеринбург. А то, что люди и вечером [14 сентября] не доехали по купленным билетам до Кушвы, Баранчинского и Качканара никто не рассказал! Когда я покупала билет из Екатеринбурга до станции „Гороблагодатская“, кассиры мне не сказали, что я поеду с пересадками. Только кондуктор предупредила, что „Ласточка“ пойдет до Нижнего Тагила. Оттуда мы поехали до „Гороблагодатской“ на обычной электричке», — рассказывает собеседница. По ее словам, кассиры продавали билеты буквально перед посадкой на «Ласточку» и не были в курсе, что прямого рейса не будет. Тех, кто ехал в Качканар, в Нижнем Тагиле пересадили на автобус. «Его организовали специально, чтобы не было шумихи», — делится собеседница. На 16 сентября на 19:15 «Ласточка» сообщением Екатеринбург — Качканар и вовсе пропала из расписания, при этом на 17-е число скорый электропоезд стоит в расписании. URA.RU направило запрос в пресс-службу РЖД, чтобы уточнить, с чем связано отсутствие «Ласточки». Ранее в СвЖД рассказывали, что проблемы с движением электрички были связаны с выполнением путевых работ. По факту инцидента проверку начала транспортная прокуратура. «Ласточки» из Екатеринбурга и аэропорта Кольцово в Качканар запустили в начале сентября. Несколько пар скоростных электричек проезжают через Нижний Тагил, Кушву и поселок Баранчинский.