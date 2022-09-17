Экс-глава МИД Румынии призвал Украину отдать свои земли России и еще трем странам

Экс-глава МИД Румынии Андрей Марга: Украина должна отдать часть земель России, Польше, Венгрии и Румынии

17 сентября 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Украина находится в неестественных границах, считает политик Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Границы Украины — неестественные, поэтому она должна уступить часть своих земель России, Польше, Венгрии и Румынии. Об этом заявил румынский философ, политолог, экс-глава МИД Румынии Андрей Марга. Его слова приводит издание Digi24. «Мы находимся в совершенно особой ситуации, и я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории: Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину и России — Донбасс», — говорится на официальном сайте газеты. Он отметил, что до демократии Украине еще далеко. Ведь киевская власть запрещает деятельность политических партий и держит телевидение под контролем, передает Nation News. Зимой этого года Россия начала вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Одной из причин стали участившиеся обстрелы Донбасса со стороны украинских военных. На территории ДНР и ЛНР было введено военное положение, людей эвакуировали. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России, сообщает телеканал 360. Сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что референдумы по присоединению к РФ на Донбассе и в освобожденных территориях правильно провести 4 ноября.

Границы Украины — неестественные, поэтому она должна уступить часть своих земель России, Польше, Венгрии и Румынии. Об этом заявил румынский философ, политолог, экс-глава МИД Румынии Андрей Марга. Его слова приводит издание Digi24. «Мы находимся в совершенно особой ситуации, и я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории: Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину и России — Донбасс», — говорится на официальном сайте газеты. Он отметил, что до демократии Украине еще далеко. Ведь киевская власть запрещает деятельность политических партий и держит телевидение под контролем, передает Nation News. Зимой этого года Россия начала вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Одной из причин стали участившиеся обстрелы Донбасса со стороны украинских военных. На территории ДНР и ЛНР было введено военное положение, людей эвакуировали. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России, сообщает телеканал 360. Сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что референдумы по присоединению к РФ на Донбассе и в освобожденных территориях правильно провести 4 ноября.