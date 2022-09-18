В больницах Екатеринбурга пациенты массово не могут закрыть больничные

Горожане не могут закрыть больничный лист Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Екатеринбурга (Свердловская область) жалуются на то, что не могут закрыть свои больничные листы. Такой проблемой поделились читатели URA.RU.

«Пациенты больницы №23 частенько сталкиваются с тем, что не могут вовремя закрыть больничные листы. Со мной подобная ситуация происходила дважды. Оба раза пришлось самостоятельно посещать медучреждение, чтобы закрыть больничный», — поделилась жительница Екатеринбурга Наталья.

По словам жительницы столицы Урала Анны, в больнице №14 аналогичная проблема. «Народу много, а в чем причина такой ситуации, никто объяснить не может. Возможно, человеческий фактор. Например, много больных, а не хватает рук, чтобы внести данные в программу. А может, какой-то технический сбой», — посетовала она.

«Я болела две недели. Пришла на прием в поликлинику № 2 (ЦГКБ № 1). После приема мне должны были закрыть больничный удаленно. Но почему-то никакой записи на Госуслугах не появилось. Пошла повторно. Услышала в очереди, что какая-то техническая проблема. Ждать не стала, так как народу прилично, а времени нет. Подожду пару дней, может, все-таки внесут данные. Если нет, то пойду еще раз в поликлинику», — отметила горожанка Виктория.

Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу министерства здравоохранения Свердловской области. Там сообщили, что в медорганизациях возникают краткосрочные сбои в работе информационных систем, над ликвидацией которых работают технические службы больниц и специалисты Минцифры. «Поликлиники продолжают работать в прежнем режиме, предоставляя все услуги пациентам. При необходимости документация заполняется в ручном режиме», — заявили в ведомстве.

Ранее агентство писало, что пациентам Центральной городской клинической больнице №6 в Екатеринбурге вовремя не закрывают электронные больничные.