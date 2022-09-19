На трассе М-5 между Чебаркулем и Миассом ограничили движение транспорта

На трассе М-5 под Чебаркулем ограничили движение транспорта

На трассе до 23 сентября организуют реверсивное движения со светофорами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На участке трассы М-5 в Челябинской области между Чебаркулем и Миассом ограничили движение транспорта. Как сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал», на участке до 23 сентября организовали реверсивное движение с светофорами.

«В связи с работами по капитальному ремонту федеральной автомобильной дороги М-5 „Урал“ временное ограничение в виде снижения скорости и организации реверсивного движения (со светофорами) вводится до 23 сентября 2022 года на участке с 1783 по 1784 километр. Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Расширение трассы до четырех полос от Чебаркуля до Миасса призвано сократить число дорожных аварий. Ранее автомобилисты называли этот участок одним из самых опасных на всей протяженности трассы. С расширением эта проблема должна отпасть. На реконструкцию дороги был объявлен аукцион более, чем на 1,2 млрд рублей.