20 сентября 2022

Минфин попросил регионы формировать бюджеты «без излишеств»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Российской Федерации. Екатеринбург, зарплата, мелочь, монеты, рубль, капитал, экономика, копейки, казна, финансы, вклады, капиталовложение, капиталовложения, пенсия, инвестиции, деньги, наличные, пенсии, рубли, валюта, пособие
Регионам рекомендовали «не раздувать» бюджеты на 2023 год Фото:

Минфин рекомендовал регионам не раздувать бюджеты на 2023 год и осторожно подходить к тратам накопленной подушки безопасности. Об этом сообщил первый замминистра финансов Леонид Горнин. Он напомнил, что на счетах у большинства субъектов РФ сохранился значительный объем остатков средств, в совокупности достигающий четырех триллионов рублей.

«Мы сейчас призываем регионы формировать бюджеты на 2023 г. без каких-либо излишеств. Накопленная подушка безопасности, безусловно, пригодится», — рассказал Горин в беседе с «Ведомостями». Чиновник предупредил, что следующий год принесет «финансовые испытания» для субъектов. «Им нужно рачительно относиться к этой подушке безопасности и финансировать только те инвестрасходы, которые реально дают экономический эффект, а значит, и новые налоговые поступления», — пояснил первый замминистра.

В частности, с особой осторожностью к тратам стоит отнестись субъектам с развитой металлургией и автопромом. По мнению директора центра экономики регионов ЦСР Марата Фаттахова, эти регионы в наибольше степени ощутили влияние текущих макроэкономических условий на доходную и расходную части своих бюджетов.

Ранее Минфин сократил незащищенные расходы бюджета на 2023 год на 10%. Однако ограничение не затронуло пенсии, пособия, выплаты бюджетникам и медицинскую отрасль. В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что бюджет сверстают с профицитом, однако ожидается незначительный спад экономики. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что РФ обыграла санкции Запада, увеличив доходы на 50%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Минфин рекомендовал регионам не раздувать бюджеты на 2023 год и осторожно подходить к тратам накопленной подушки безопасности. Об этом сообщил первый замминистра финансов Леонид Горнин. Он напомнил, что на счетах у большинства субъектов РФ сохранился значительный объем остатков средств, в совокупности достигающий четырех триллионов рублей. «Мы сейчас призываем регионы формировать бюджеты на 2023 г. без каких-либо излишеств. Накопленная подушка безопасности, безусловно, пригодится», — рассказал Горин в беседе с «Ведомостями». Чиновник предупредил, что следующий год принесет «финансовые испытания» для субъектов. «Им нужно рачительно относиться к этой подушке безопасности и финансировать только те инвестрасходы, которые реально дают экономический эффект, а значит, и новые налоговые поступления», — пояснил первый замминистра. В частности, с особой осторожностью к тратам стоит отнестись субъектам с развитой металлургией и автопромом. По мнению директора центра экономики регионов ЦСР Марата Фаттахова, эти регионы в наибольше степени ощутили влияние текущих макроэкономических условий на доходную и расходную части своих бюджетов. Ранее Минфин сократил незащищенные расходы бюджета на 2023 год на 10%. Однако ограничение не затронуло пенсии, пособия, выплаты бюджетникам и медицинскую отрасль. В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что бюджет сверстают с профицитом, однако ожидается незначительный спад экономики. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что РФ обыграла санкции Запада, увеличив доходы на 50%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...