Минфин попросил регионы формировать бюджеты «без излишеств»

21 сентября 2022 в 03:13 Размер текста - 17 +

Регионам рекомендовали «не раздувать» бюджеты на 2023 год Фото: Анна Майорова © URA.RU Минфин рекомендовал регионам не раздувать бюджеты на 2023 год и осторожно подходить к тратам накопленной подушки безопасности. Об этом сообщил первый замминистра финансов Леонид Горнин. Он напомнил, что на счетах у большинства субъектов РФ сохранился значительный объем остатков средств, в совокупности достигающий четырех триллионов рублей. «Мы сейчас призываем регионы формировать бюджеты на 2023 г. без каких-либо излишеств. Накопленная подушка безопасности, безусловно, пригодится», — рассказал Горин в беседе с «Ведомостями». Чиновник предупредил, что следующий год принесет «финансовые испытания» для субъектов. «Им нужно рачительно относиться к этой подушке безопасности и финансировать только те инвестрасходы, которые реально дают экономический эффект, а значит, и новые налоговые поступления», — пояснил первый замминистра. В частности, с особой осторожностью к тратам стоит отнестись субъектам с развитой металлургией и автопромом. По мнению директора центра экономики регионов ЦСР Марата Фаттахова, эти регионы в наибольше степени ощутили влияние текущих макроэкономических условий на доходную и расходную части своих бюджетов. Ранее Минфин сократил незащищенные расходы бюджета на 2023 год на 10%. Однако ограничение не затронуло пенсии, пособия, выплаты бюджетникам и медицинскую отрасль. В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что бюджет сверстают с профицитом, однако ожидается незначительный спад экономики. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что РФ обыграла санкции Запада, увеличив доходы на 50%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минфин рекомендовал регионам не раздувать бюджеты на 2023 год и осторожно подходить к тратам накопленной подушки безопасности. Об этом сообщил первый замминистра финансов Леонид Горнин. Он напомнил, что на счетах у большинства субъектов РФ сохранился значительный объем остатков средств, в совокупности достигающий четырех триллионов рублей. «Мы сейчас призываем регионы формировать бюджеты на 2023 г. без каких-либо излишеств. Накопленная подушка безопасности, безусловно, пригодится», — рассказал Горин в беседе с «Ведомостями». Чиновник предупредил, что следующий год принесет «финансовые испытания» для субъектов. «Им нужно рачительно относиться к этой подушке безопасности и финансировать только те инвестрасходы, которые реально дают экономический эффект, а значит, и новые налоговые поступления», — пояснил первый замминистра. В частности, с особой осторожностью к тратам стоит отнестись субъектам с развитой металлургией и автопромом. По мнению директора центра экономики регионов ЦСР Марата Фаттахова, эти регионы в наибольше степени ощутили влияние текущих макроэкономических условий на доходную и расходную части своих бюджетов. Ранее Минфин сократил незащищенные расходы бюджета на 2023 год на 10%. Однако ограничение не затронуло пенсии, пособия, выплаты бюджетникам и медицинскую отрасль. В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что бюджет сверстают с профицитом, однако ожидается незначительный спад экономики. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что РФ обыграла санкции Запада, увеличив доходы на 50%.