«Ведомости»: российским министерствам урезали бюджет на 2023 год

15 сентября 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Минфин РФ урезал бюджет на 2023 год на 10% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Министерство финансов России сократил незащищенные расходы бюджета на 2023 год на 10%. Об этом сообщают источники «Ведомостей», близкие к правительству. По словам собеседников газеты, Минфин урезал на 10% незащищенные расходы бюджета ведомств на 2023 год. Уточняется, что ограничение не затронет пенсии, пособия, выплаты бюджетникам и медицинскую отрасль. Представитель Минфина отметил, что проект федерального бюджета на предстоящие три года еще формируется, а его параметры не утверждены. «При этом важно отметить, что он будет учитывать все расходы на обозначенные задачи президента, а также на нормативные обязательства, например оплату труда и начисление на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов», — добавил он. Источник газеты, близкий к Минобороны РФ, сообщил, что сокращение финансирования гособоронзаказа не обсуждается. Собеседник отметил, что расходы на оборону в 2023 году вовсе должны увеличиться, ведь планируется, что вырастет денежное содержание военнослужащих. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что бюджет сверстают с профицитом, однако ожидается незначительный спад экономики. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что РФ обыграла санкции Запада, увеличив доходы на 50%. Он подчеркнул, что Запад не смог вывести Россию из глобальной экономики.

Министерство финансов России сократил незащищенные расходы бюджета на 2023 год на 10%. Об этом сообщают источники «Ведомостей», близкие к правительству. По словам собеседников газеты, Минфин урезал на 10% незащищенные расходы бюджета ведомств на 2023 год. Уточняется, что ограничение не затронет пенсии, пособия, выплаты бюджетникам и медицинскую отрасль. Представитель Минфина отметил, что проект федерального бюджета на предстоящие три года еще формируется, а его параметры не утверждены. «При этом важно отметить, что он будет учитывать все расходы на обозначенные задачи президента, а также на нормативные обязательства, например оплату труда и начисление на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов», — добавил он. Источник газеты, близкий к Минобороны РФ, сообщил, что сокращение финансирования гособоронзаказа не обсуждается. Собеседник отметил, что расходы на оборону в 2023 году вовсе должны увеличиться, ведь планируется, что вырастет денежное содержание военнослужащих. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что бюджет сверстают с профицитом, однако ожидается незначительный спад экономики. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что РФ обыграла санкции Запада, увеличив доходы на 50%. Он подчеркнул, что Запад не смог вывести Россию из глобальной экономики.