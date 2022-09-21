В свердловском городе поступили сообщения о ложном минировании школ

В Заречном эвакуировали более тысячи детей из-за ложных сообщений о минировании трех школ

22 сентября 2022 в 05:28 Размер текста - 17 +

В Заречном 21 сентября поступили фейковые сообщения о том, что три школы заминированы (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Заречном (Свердловская область) 21 сентября поступили анонимные сообщения о минировании трех школ. Правда, сообщения оказались ложными, пояснила пресс-служба администрации Заречного в telegram-канале. «В Заречном 21 сентября в 08:09 часов поступил сигнал об анонимном сообщении о минировании трех СОШ — №4, №3 и №7. В ходе проверки никаких взрывных устройств не обнаружено», — говорится в сообщении. Школы продолжили работу в штатном режиме. Пресс-группа администрации Заречного отмечает, что при поступлении тревожных сигналов, сотрудники пожарной, медицинской, газовой служб и полиции оперативно прибыли на места вызова. В общей сложности были задействованы 23 человека и 12 единиц техники. Спасатели эвакуировали 1557 человек (1451 детей и 106 сотрудников учебных заведений — прим. URA.RU). В школе №4 учебный процесс продолжился в 09:16 часов по местному времени. В школах №7 и №3 обучение продолжилось в дистанционном режиме в 10:26 и 11:40 часов, соответственно. Ранее агентство писало, что 27 августа в Екатеринбурге поступали массовые сообщения о ложном минировании. Очевидцы сообщали, что людей эвакуировали из БЦ Panorama, ТЦ «Космос», Южного автовокзала и отеля Novotel.

В Заречном (Свердловская область) 21 сентября поступили анонимные сообщения о минировании трех школ. Правда, сообщения оказались ложными, пояснила пресс-служба администрации Заречного в telegram-канале. «В Заречном 21 сентября в 08:09 часов поступил сигнал об анонимном сообщении о минировании трех СОШ — №4, №3 и №7. В ходе проверки никаких взрывных устройств не обнаружено», — говорится в сообщении. Школы продолжили работу в штатном режиме. Пресс-группа администрации Заречного отмечает, что при поступлении тревожных сигналов, сотрудники пожарной, медицинской, газовой служб и полиции оперативно прибыли на места вызова. В общей сложности были задействованы 23 человека и 12 единиц техники. Спасатели эвакуировали 1557 человек (1451 детей и 106 сотрудников учебных заведений — прим. URA.RU). В школе №4 учебный процесс продолжился в 09:16 часов по местному времени. В школах №7 и №3 обучение продолжилось в дистанционном режиме в 10:26 и 11:40 часов, соответственно. Ранее агентство писало, что 27 августа в Екатеринбурге поступали массовые сообщения о ложном минировании. Очевидцы сообщали, что людей эвакуировали из БЦ Panorama, ТЦ «Космос», Южного автовокзала и отеля Novotel.