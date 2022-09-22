Рогов: действия ВСУ будут считаться нападением на Россию после референдума в Запорожье

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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, танк, СВО
Референдум о присоединении Запорожья к России пройдет с 23 по 27 сентября Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

ВСУ должны немедленно покинуть занятую ими часть Запорожской области, иначе после проведения референдума о выходе из состава Украины и присоединения к России любые их действия будут считаться агрессией оккупантов. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Вооруженные силы Украины должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области», — заявил РИА «Новости» Рогов. Иначе, по его словам, после проведения референдума о присоединении к России украинские войска будут считаться оккупантами, а их действия — агрессией против РФ.

Ранее Рогов заявлял о намерении Запорожья объявить о своей независимости от Украины в административных границах области. Референдум о присоединении региона к России пройдет с 23 по 27 сентября. Часть территории российские войска заняли в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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ВСУ должны немедленно покинуть занятую ими часть Запорожской области, иначе после проведения референдума о выходе из состава Украины и присоединения к России любые их действия будут считаться агрессией оккупантов. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Вооруженные силы Украины должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области», — заявил РИА «Новости» Рогов. Иначе, по его словам, после проведения референдума о присоединении к России украинские войска будут считаться оккупантами, а их действия — агрессией против РФ. Ранее Рогов заявлял о намерении Запорожья объявить о своей независимости от Украины в административных границах области. Референдум о присоединении региона к России пройдет с 23 по 27 сентября. Часть территории российские войска заняли в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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