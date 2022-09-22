Власти хотят приватизировать пустующий конезавод в Перми

Комплекс бывшего конезавода №9 в Перми приватизируют на аукционе

23 сентября 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

Конезавод в Перми в перспективе могут возродить (архивное фото) Фото: Дарья Попова © URA.RU Правительство Пермского края намерено приватизировать комплекс бывшего конезавода №9 в поселке Горный. Соответствующая информация указана в постановлении краевых властей об изменениях в прогнозный план приватизации имущества в регионе. «Территория конезавода пустует на протяжении пяти лет. Эксперты считают, что комплекс конезавода мог бы быть использован как конный клуб, но в его восстановление надо вложить большие суммы. Кроме того, проблемой является отсутствие возле завода земель под выпас животных. Для использования участка конезавода в иных целях, например, для жилой застройки, его новым собственникам придется переводить участок из сельскохозяйственных земель в другую категорию, что затруднительно, но возможно», — передает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на слова конезаводчика Сергея Левитана. В краевом минимуществе пояснили, что в 2018 году комплекс конезавода уже входил в прогнозный план приватизации регионального имущества на 2019—2021 годы, но в 2020 году его оттуда исключили, тогда инвесторов для развития площадки не нашлось. В этот раз комплекс приватизируют на аукционе, его стоимость определит независимый оценщик. По данным ведомства, новый собственник сможет как сохранить комплекс, так и организовать там что угодно. Эксперты говорят, что сейчас площадка бывшего конезавода в неудовлетворительном состоянии. «Чтобы организовать деятельность на территории комплекса, нужно будет провести масштабные работы по восстановлению кровли, где-то — несущих конструкций, окон, сантехнических коммуникаций и электрики. Работы много», — передает «Коммерсант-Прикамье» слова владельца конноспортивного клуба Александра Кузовлева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Пермского края намерено приватизировать комплекс бывшего конезавода №9 в поселке Горный. Соответствующая информация указана в постановлении краевых властей об изменениях в прогнозный план приватизации имущества в регионе. «Территория конезавода пустует на протяжении пяти лет. Эксперты считают, что комплекс конезавода мог бы быть использован как конный клуб, но в его восстановление надо вложить большие суммы. Кроме того, проблемой является отсутствие возле завода земель под выпас животных. Для использования участка конезавода в иных целях, например, для жилой застройки, его новым собственникам придется переводить участок из сельскохозяйственных земель в другую категорию, что затруднительно, но возможно», — передает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на слова конезаводчика Сергея Левитана. В краевом минимуществе пояснили, что в 2018 году комплекс конезавода уже входил в прогнозный план приватизации регионального имущества на 2019—2021 годы, но в 2020 году его оттуда исключили, тогда инвесторов для развития площадки не нашлось. В этот раз комплекс приватизируют на аукционе, его стоимость определит независимый оценщик. По данным ведомства, новый собственник сможет как сохранить комплекс, так и организовать там что угодно. Эксперты говорят, что сейчас площадка бывшего конезавода в неудовлетворительном состоянии. «Чтобы организовать деятельность на территории комплекса, нужно будет провести масштабные работы по восстановлению кровли, где-то — несущих конструкций, окон, сантехнических коммуникаций и электрики. Работы много», — передает «Коммерсант-Прикамье» слова владельца конноспортивного клуба Александра Кузовлева.