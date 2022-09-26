Улицы Каменска-Уральского затопило водой из-за непогоды. Фото, видео

27 сентября 2022 в 04:30 Размер текста - 17 +

Из-за непогоды 26 сентября улицы Каменска-Уральского затопило водой (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Каменска-Уральского (Свердловская область) жалуются, что улицы их города затопило водой. Об этом граждане пишут в социальных сетях. Ранее, 26 сентября, в Каменском городском округе произошло нарушение электроснабжения из-за непогоды. «Я сегодня по городу прошлась — вся в шоке. Все тротуары утонули, пришла домой в мокрой обуви», — пишет девушка. При этом жители не отчаиваются и шутят на эту тему. «Строителей, 46 — выезд только на подводной лодке», — пишет мужчина. «Два раза в год Каменск-Уральский — это Венеция», — добавляет жительница. «Напротив перинатального центра будет похлеще Венеции», — отвечает ей другая. Житель Каменска-Уральского, Алексей (имя изменено — прим. URA.RU), пожаловался, что двор по улице Октябрьская, 88 затапливает водой очень часто. «Каждый год двор по улице Октябрьской затоплен водой. Это происходит много раз в году», — приводит слова Алексея сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Алексей уточнил, что обращался в администрацию Каменска-Уральского с данной проблемой. «В администрации мне сказали, что о проблеме знают и думают над решением. Еще сказали, что это не их вина, а дорожников, которые подняли дорогу. Вырыли две ямы во дворе под отвод воды. И теперь мало того, что вся дорога затоплена, так и асфальт под водой в плохом состоянии», — сообщил Алексей. В комментариях Алексею ответили, что такая проблема не нова для города. «Да, много таких мест, и не только на дороге, но и на новых тротуарах. Сегодня с ребенком шли из поликлиники, так во многих местах искали пути обхода. А на перекрестке улиц имени Пушкина и Победы по тротуару вообще текла река», — пишет девушка. «На улице Тевосяна, 4 то же самое творится. Хотя центр города и рядом администрация», — добавляет другой житель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации Каменска-Уральского. На момент публикации новости ответ не поступил. Утром 26 сентября в Свердловской области выпал снег, из-за которого произошло нарушение электроснабжения в трех городских округах — Сысертском, Каменске-Уральском и Белоярском. В столице Урала из-за снегопада массово валились деревья. Также из-за внезапного снегопада Екатеринбург встал в огромные пробки. Затопленный двор по улице Октябрьская, 88 Фото: сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Каменска-Уральского (Свердловская область) жалуются, что улицы их города затопило водой. Об этом граждане пишут в социальных сетях. Ранее, 26 сентября, в Каменском городском округе произошло нарушение электроснабжения из-за непогоды. «Я сегодня по городу прошлась — вся в шоке. Все тротуары утонули, пришла домой в мокрой обуви», — пишет девушка. При этом жители не отчаиваются и шутят на эту тему. «Строителей, 46 — выезд только на подводной лодке», — пишет мужчина. «Два раза в год Каменск-Уральский — это Венеция», — добавляет жительница. «Напротив перинатального центра будет похлеще Венеции», — отвечает ей другая. Житель Каменска-Уральского, Алексей (имя изменено — прим. URA.RU), пожаловался, что двор по улице Октябрьская, 88 затапливает водой очень часто. «Каждый год двор по улице Октябрьской затоплен водой. Это происходит много раз в году», — приводит слова Алексея сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Алексей уточнил, что обращался в администрацию Каменска-Уральского с данной проблемой. «В администрации мне сказали, что о проблеме знают и думают над решением. Еще сказали, что это не их вина, а дорожников, которые подняли дорогу. Вырыли две ямы во дворе под отвод воды. И теперь мало того, что вся дорога затоплена, так и асфальт под водой в плохом состоянии», — сообщил Алексей. В комментариях Алексею ответили, что такая проблема не нова для города. «Да, много таких мест, и не только на дороге, но и на новых тротуарах. Сегодня с ребенком шли из поликлиники, так во многих местах искали пути обхода. А на перекрестке улиц имени Пушкина и Победы по тротуару вообще текла река», — пишет девушка. «На улице Тевосяна, 4 то же самое творится. Хотя центр города и рядом администрация», — добавляет другой житель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации Каменска-Уральского. На момент публикации новости ответ не поступил. Утром 26 сентября в Свердловской области выпал снег, из-за которого произошло нарушение электроснабжения в трех городских округах — Сысертском, Каменске-Уральском и Белоярском. В столице Урала из-за снегопада массово валились деревья. Также из-за внезапного снегопада Екатеринбург встал в огромные пробки.