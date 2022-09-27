Бастрыкин проконтролирует дело о рухнувшем потолке в Златоусте

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль результаты проверки об обстоятельствах нарушения прав граждан в Златоусте Челябинской области, которые имеют ненадлежащие условия проживания. В их доме после протечек кровли обрушилась штукатурка со стен и потолка. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«Глава СКР дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области П.Г. Решетникову доложить о результатах процессуальной проверки об обстоятельствах нарушения прав граждан, живущих в домах с ненадлежащими условиями проживания. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.
В ведомстве добавили, что мэрия Златоуста, несмотря на имеющиеся нарушения прав жильцов, бездействуют. По данному факту следственным управлением региона организована доследственная проверка.
В СКР уточнили, что о коммунальных проблемах жителей Златоуста стало известно после эфира одной из программ федерального телевидения. По данным ведомства, в многоквартирном доме № 6 на улице Братьев Пудовкиных протекает крыша, отваливается штукатурка со стен и потолков, при этом дом не признан аварийным. Коммунальные службы, которым выдвинуто требование провести ремонт дома, уверены, что дом необходимо в кратчайшие сроки расселить.
Потолок в подъезде этого дома обрушился ночью с 4 на 5 сентября во время дождя. До этого момента прокуратура Златоуста добилась экспертизы, которая признала дом ограниченно работоспособным. После обрушения потолка была инициирована новая проверка.
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