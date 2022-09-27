Бастрыкин проконтролирует дело о рухнувшем потолке в Златоусте

28 сентября 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

Дом в Златоусте не могут ни отремонтировать, ни расселить Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль результаты проверки об обстоятельствах нарушения прав граждан в Златоусте Челябинской области, которые имеют ненадлежащие условия проживания. В их доме после протечек кровли обрушилась штукатурка со стен и потолка. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Глава СКР дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области П.Г. Решетникову доложить о результатах процессуальной проверки об обстоятельствах нарушения прав граждан, живущих в домах с ненадлежащими условиями проживания. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении пресс-службы СКР. В ведомстве добавили, что мэрия Златоуста, несмотря на имеющиеся нарушения прав жильцов, бездействуют. По данному факту следственным управлением региона организована доследственная проверка. В СКР уточнили, что о коммунальных проблемах жителей Златоуста стало известно после эфира одной из программ федерального телевидения. По данным ведомства, в многоквартирном доме № 6 на улице Братьев Пудовкиных протекает крыша, отваливается штукатурка со стен и потолков, при этом дом не признан аварийным. Коммунальные службы, которым выдвинуто требование провести ремонт дома, уверены, что дом необходимо в кратчайшие сроки расселить. Потолок в подъезде этого дома обрушился ночью с 4 на 5 сентября во время дождя. До этого момента прокуратура Златоуста добилась экспертизы, которая признала дом ограниченно работоспособным. После обрушения потолка была инициирована новая проверка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль результаты проверки об обстоятельствах нарушения прав граждан в Златоусте Челябинской области, которые имеют ненадлежащие условия проживания. В их доме после протечек кровли обрушилась штукатурка со стен и потолка. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Глава СКР дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области П.Г. Решетникову доложить о результатах процессуальной проверки об обстоятельствах нарушения прав граждан, живущих в домах с ненадлежащими условиями проживания. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении пресс-службы СКР. В ведомстве добавили, что мэрия Златоуста, несмотря на имеющиеся нарушения прав жильцов, бездействуют. По данному факту следственным управлением региона организована доследственная проверка. В СКР уточнили, что о коммунальных проблемах жителей Златоуста стало известно после эфира одной из программ федерального телевидения. По данным ведомства, в многоквартирном доме № 6 на улице Братьев Пудовкиных протекает крыша, отваливается штукатурка со стен и потолков, при этом дом не признан аварийным. Коммунальные службы, которым выдвинуто требование провести ремонт дома, уверены, что дом необходимо в кратчайшие сроки расселить. Потолок в подъезде этого дома обрушился ночью с 4 на 5 сентября во время дождя. До этого момента прокуратура Златоуста добилась экспертизы, которая признала дом ограниченно работоспособным. После обрушения потолка была инициирована новая проверка.