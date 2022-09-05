Прокуратура проверила дом в Златоусте, где обвалился потолок. Фото

Прокуратура проверила дом в Златоусте, где обвалился потолок

06 сентября 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос и принятии мер реагирования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Златоуста (Челябинская область) посетила многоквартирный дом № 6 на улице Братьев Пудовкиных, в подъезде которого накануне обрушилась часть потолка. Как сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования. «Работники прокуратуры совместно с представителями ГЖИ и Управления ЖКХ, муниципальной милиции при администрации ЗГО и местного ТВ выехали на место для проведения проверки, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Кроме того, в настоящее время на рассмотрении находится представление прокурора, внесенное прокуратурой Златоуста руководителю ООО УК „Курортстройсервис“, в котором поставлен вопрос о включении многоквартирного дома в реестр лицензии на управление МКД», — сообщила URA.RU Наталья Мамаева. Сотрудники прокуратуры уже проводили проверки в доме по данному адресу. Тогда удалось добиться проведения экспертизы, согласно заключению которой дом был признан ограниченно работоспособным. Потолок в подъезде обрушился ночью с 4 на 5 сентября во время дождя. Жильцы опубликовали видео с разрушениями в социальных сетях. Автор видео утверждает, что несколько раз жильцы дома писали жалобы на состояние дома. Однако, никакой реакции не последовало. В подъезде обвалилась часть потолка Фото: прокуратура Златоуста

Прокуратура Златоуста (Челябинская область) посетила многоквартирный дом № 6 на улице Братьев Пудовкиных, в подъезде которого накануне обрушилась часть потолка. Как сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования. «Работники прокуратуры совместно с представителями ГЖИ и Управления ЖКХ, муниципальной милиции при администрации ЗГО и местного ТВ выехали на место для проведения проверки, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Кроме того, в настоящее время на рассмотрении находится представление прокурора, внесенное прокуратурой Златоуста руководителю ООО УК „Курортстройсервис“, в котором поставлен вопрос о включении многоквартирного дома в реестр лицензии на управление МКД», — сообщила URA.RU Наталья Мамаева. Сотрудники прокуратуры уже проводили проверки в доме по данному адресу. Тогда удалось добиться проведения экспертизы, согласно заключению которой дом был признан ограниченно работоспособным. Потолок в подъезде обрушился ночью с 4 на 5 сентября во время дождя. Жильцы опубликовали видео с разрушениями в социальных сетях. Автор видео утверждает, что несколько раз жильцы дома писали жалобы на состояние дома. Однако, никакой реакции не последовало.