Появились новые подробности убийства первого главы ДНР Захарченко

Стало известна сумма, которую получил исполнитель убийства первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил источник в силовых структурах ЛНР, который рассказал о перехваченном разговоре сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).
«Чтобы ты понимал, за убийство Александра Захарченко заплатили 5 миллионов рублей. Я говорю, 5 миллионов рублей отошло человеку, который исполнял», — цитирует слова из перехваченного разговора РИА «Новости». Отмечается, что на всю операцию было выделено два миллиона долларов.
Первый глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в Донецке в результате взрыва. В ДНР заявили, что к убийству причастен агент СБУ. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Основная ее цель — защита мирных жителей ЛНР и ДНР от киевского режима.
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Стало известна сумма, которую получил исполнитель убийства первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил источник в силовых структурах ЛНР, который рассказал о перехваченном разговоре сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). «Чтобы ты понимал, за убийство Александра Захарченко заплатили 5 миллионов рублей. Я говорю, 5 миллионов рублей отошло человеку, который исполнял», — цитирует слова из перехваченного разговора РИА «Новости». Отмечается, что на всю операцию было выделено два миллиона долларов. Первый глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в Донецке в результате взрыва. В ДНР заявили, что к убийству причастен агент СБУ. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Основная ее цель — защита мирных жителей ЛНР и ДНР от киевского режима.