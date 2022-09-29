Появились новые подробности убийства первого главы ДНР Захарченко

Источник в спецслужбах ЛНР: за убийство первого главы ДНР Захарченко заплатили 5 млн рублей
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Украина. Отвод техники. Захарченко, захарченко александр
Стала известна сумма, которую получил исполнитель покушения на первого главу ДНР Фото:

Стало известна сумма, которую получил исполнитель убийства первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил источник в силовых структурах ЛНР, который рассказал о перехваченном разговоре сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).

«Чтобы ты понимал, за убийство Александра Захарченко заплатили 5 миллионов рублей. Я говорю, 5 миллионов рублей отошло человеку, который исполнял», — цитирует слова из перехваченного разговора РИА «Новости». Отмечается, что на всю операцию было выделено два миллиона долларов.

Первый глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в Донецке в результате взрыва. В ДНР заявили, что к убийству причастен агент СБУ. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Основная ее цель — защита мирных жителей ЛНР и ДНР от киевского режима.

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Стало известна сумма, которую получил исполнитель убийства первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил источник в силовых структурах ЛНР, который рассказал о перехваченном разговоре сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). «Чтобы ты понимал, за убийство Александра Захарченко заплатили 5 миллионов рублей. Я говорю, 5 миллионов рублей отошло человеку, который исполнял», — цитирует слова из перехваченного разговора РИА «Новости». Отмечается, что на всю операцию было выделено два миллиона долларов. Первый глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в Донецке в результате взрыва. В ДНР заявили, что к убийству причастен агент СБУ. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Основная ее цель — защита мирных жителей ЛНР и ДНР от киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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