Путина возмутило, что военкомы мобилизуют врачей вместо добровольцев

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин удивился, почему военкомы отказывают добровольцам Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин велел вернуть домой всех тех, кто был призван в ходе частичной мобилизации по ошибке. Об этом он заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России. Путин выразил недоумение, почему военкоматы отказывают добровольцам, но призывают врачей и других высококлассных специалистов.

«Есть и случаи, когда, например, врачей, высококлассных специалистов других профессий, причем с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны, и на что они готовы, востребованы, — например, в госпиталях — зачисляют мотострелками. Зачем? А добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно», — возмутился президент РФ в ходе обращения, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».

Глава государства потребовал вернуть домой всех тех, кто был призван по ошибке. В том числе многодетных отцов и лиц, страдающих хроническими болезнями. Путин подчеркнул, что все совершенные в ходе мобилизации ошибки нужно исправить.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что есть случаи, когда на местах нарушается указ главы государства о частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября. По его словам, губернаторы работают для исправления ситуации.

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Президент РФ Владимир Путин велел вернуть домой всех тех, кто был призван в ходе частичной мобилизации по ошибке. Об этом он заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России. Путин выразил недоумение, почему военкоматы отказывают добровольцам, но призывают врачей и других высококлассных специалистов. «Есть и случаи, когда, например, врачей, высококлассных специалистов других профессий, причем с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны, и на что они готовы, востребованы, — например, в госпиталях — зачисляют мотострелками. Зачем? А добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно», — возмутился президент РФ в ходе обращения, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Глава государства потребовал вернуть домой всех тех, кто был призван по ошибке. В том числе многодетных отцов и лиц, страдающих хроническими болезнями. Путин подчеркнул, что все совершенные в ходе мобилизации ошибки нужно исправить. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что есть случаи, когда на местах нарушается указ главы государства о частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября. По его словам, губернаторы работают для исправления ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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