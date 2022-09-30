Жителя Сысерти не будут мобилизовать до тех пор, пока он находится на больничном Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Сысерти мужчина с травмой грудной клетки получил повестку в рамках частичной мобилизации. Однако в военкомате посчитали, что такие проблемы со здоровьем не являются основанием для отсрочки призывника. Мужчина смог избежать призыва после вмешательства общественников. Об этом URA.RU рассказали представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«С просьбой помочь отстоять законное право супруга на отсрочку призыва к нам обратилась одна из жительниц города Сысерти. Повестку получил ее муж. Однако мужчина не мог явиться в военкомат из-за серьезных проблем со здоровьем: гражданин накануне получил травму грудной клетки», — сообщают представители ОНФ.

Несмотря на предоставленные в военкомат справки, давать отсрочку мужчине отказались. Эксперты ОНФ решили помочь семье: призывнику открыли больничный лист, и до его закрытия он получил право не являться в военкомат. «В дальнейшем, в зависимости от состояния здоровья гражданина, медики примут решение о его годности к прохождению воинской службы», — сообщили в организации.

Ранее ОНФ помог свердловчанину, воспитывающему дочь с тяжелой формой ДЦП. В военкомате не стали слушать доводы жителя Тавды Виталия Жирякова о тяжело больной дочери. Однако представителям Общероссийского народного фронта удалось отстоять права мужчины, и уже вечером 30 сентября он будет дома. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности, призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.