ХМАО передал Макеевке спецтехнику

ХМАО передал Макеевке (ДНР) несколько единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа.
«Из Югры в Макеевку ДНР прибыла спецтехника — машина дорожной разметки „Шмель 11А“, автомобиль „ГАЗель NEXT“, бункеры для сбора твердых бытовых отходов. Гуманитарная помощь доставлена в рамках соглашения, подписанного губернатором Югры и главой администрации Макеевки», — уточняется в сообщении пресс-службы.
URA.RU рассказывало, что власти ХМАО доставили в Макеевку ДНР 20 единиц дорожной и уборочной техники для помощи в восстановлении города. Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.
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