30 сентября 2022

ХМАО передал Макеевке спецтехнику

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Макеевка получила машину дорожной разметки «Шмель 11А», «ГАЗель» и бункеры для сбора твердых бытовых отходов Фото:

ХМАО передал Макеевке (ДНР) несколько единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа.

«Из Югры в Макеевку ДНР прибыла спецтехника — машина дорожной разметки „Шмель 11А“, автомобиль „ГАЗель NEXT“, бункеры для сбора твердых бытовых отходов. Гуманитарная помощь доставлена в рамках соглашения, подписанного губернатором Югры и главой администрации Макеевки», — уточняется в сообщении пресс-службы.

URA.RU рассказывало, что власти ХМАО доставили в Макеевку ДНР 20 единиц дорожной и уборочной техники для помощи в восстановлении города. Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.

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ХМАО передал Макеевке (ДНР) несколько единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа. «Из Югры в Макеевку ДНР прибыла спецтехника — машина дорожной разметки „Шмель 11А“, автомобиль „ГАЗель NEXT“, бункеры для сбора твердых бытовых отходов. Гуманитарная помощь доставлена в рамках соглашения, подписанного губернатором Югры и главой администрации Макеевки», — уточняется в сообщении пресс-службы. URA.RU рассказывало, что власти ХМАО доставили в Макеевку ДНР 20 единиц дорожной и уборочной техники для помощи в восстановлении города. Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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