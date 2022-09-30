ХМАО передал Макеевке спецтехнику

01 октября 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Макеевка получила машину дорожной разметки «Шмель 11А», «ГАЗель» и бункеры для сбора твердых бытовых отходов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU ХМАО передал Макеевке (ДНР) несколько единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа. «Из Югры в Макеевку ДНР прибыла спецтехника — машина дорожной разметки „Шмель 11А“, автомобиль „ГАЗель NEXT“, бункеры для сбора твердых бытовых отходов. Гуманитарная помощь доставлена в рамках соглашения, подписанного губернатором Югры и главой администрации Макеевки», — уточняется в сообщении пресс-службы. URA.RU рассказывало, что власти ХМАО доставили в Макеевку ДНР 20 единиц дорожной и уборочной техники для помощи в восстановлении города. Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.

ХМАО передал Макеевке (ДНР) несколько единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа. «Из Югры в Макеевку ДНР прибыла спецтехника — машина дорожной разметки „Шмель 11А“, автомобиль „ГАЗель NEXT“, бункеры для сбора твердых бытовых отходов. Гуманитарная помощь доставлена в рамках соглашения, подписанного губернатором Югры и главой администрации Макеевки», — уточняется в сообщении пресс-службы. URA.RU рассказывало, что власти ХМАО доставили в Макеевку ДНР 20 единиц дорожной и уборочной техники для помощи в восстановлении города. Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.