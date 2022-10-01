В челябинском районе назначен новый глава полиции

02 октября 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Личному составу нового начальника представил глава ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков Фото: Илья Московец © URA.RU Руководителем ОМВД по Кусинскогому району (Челябинская область) назначен майор полиции Максим Кузнецов. Сотрудникам его представил начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков. «Представляя нового руководителя, Михаил Скоков подчеркнул, что авторитет, который завоевал Максим Кузнецов среди коллег в кусинской полиции, был одним из факторов при принятии решения о его назначении. Начальник главка охарактеризовал Максима Кузнецова как достойного офицера, прошедшего путь от участкового уполномоченного до начальника полиции», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. Максим Кузнецов поблагодарил за оказанное доверие. Он пообещал приложить все усилия для обеспечения правопорядка на территории района.

Руководителем ОМВД по Кусинскогому району (Челябинская область) назначен майор полиции Максим Кузнецов. Сотрудникам его представил начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков. «Представляя нового руководителя, Михаил Скоков подчеркнул, что авторитет, который завоевал Максим Кузнецов среди коллег в кусинской полиции, был одним из факторов при принятии решения о его назначении. Начальник главка охарактеризовал Максима Кузнецова как достойного офицера, прошедшего путь от участкового уполномоченного до начальника полиции», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. Максим Кузнецов поблагодарил за оказанное доверие. Он пообещал приложить все усилия для обеспечения правопорядка на территории района.