Свердловские участники спецоперации пообщались с родными мобилизованных и запустили сбор помощи

03 октября 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Участники СВО пообщались с родственниками мобилизованных Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Первоуральске (Свердловская область) организовали сбор гуманитарной помощи для участников спецоперации. В пункт приема вещей пришли участники боевых действий на Украине, которые пообщались с родственниками мобилизованных. Об этом URA.RU сообщила волонтер Светлана. «В связи с объявленной частичной мобилизацией открылся пункт сбора вещей и предметов, необходимых для наших земляков. Пункт расположился по адресу: город Первоуральск, проспект Ильича, 23. Ориентиром для местных жителей станет бывшее здание „Короны Урала“. Если возникнут вопросы, то можно обратиться по следующим номерам: +7 (999) 559-81-54 и +7 (922) 203-55-88», — поделилась волонтер. По словам Светланы, больше всего бойцы, которые участвуют в спецоперации, нуждаются в медицинских принадлежностях и одежде. «Нашим солдатам нужны кровоостанавливающие жгуты, обезболивающие, жаропонижающие и противоаллергические препараты. Из одежды нужны ветровлагозащитные костюмы, балаклавы, перчатки, носки, стельки войлочные, трусы, термобелье и футболки темных тонов», — рассказала она. Кроме всего, пункт приема посетили участники спецоперации, они поговорили с родными мобилизованных. «Наши земляки, которые уже имеют боевой опыт на Украине, посетили пункт. Там были и волонтеры, и родственники тех, кто попал под частичную мобилизацию. Опытные бойцы пообщались с их родными, и дали понять, что наши ребята там бок о бок с опытными бойцами, которые не оставят их», — отметила Светлана. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Агентство публиковало адреса и часы работы пунктов приема вещей. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Первоуральске (Свердловская область) организовали сбор гуманитарной помощи для участников спецоперации. В пункт приема вещей пришли участники боевых действий на Украине, которые пообщались с родственниками мобилизованных. Об этом URA.RU сообщила волонтер Светлана. «В связи с объявленной частичной мобилизацией открылся пункт сбора вещей и предметов, необходимых для наших земляков. Пункт расположился по адресу: город Первоуральск, проспект Ильича, 23. Ориентиром для местных жителей станет бывшее здание „Короны Урала“. Если возникнут вопросы, то можно обратиться по следующим номерам: +7 (999) 559-81-54 и +7 (922) 203-55-88», — поделилась волонтер. По словам Светланы, больше всего бойцы, которые участвуют в спецоперации, нуждаются в медицинских принадлежностях и одежде. «Нашим солдатам нужны кровоостанавливающие жгуты, обезболивающие, жаропонижающие и противоаллергические препараты. Из одежды нужны ветровлагозащитные костюмы, балаклавы, перчатки, носки, стельки войлочные, трусы, термобелье и футболки темных тонов», — рассказала она. Кроме всего, пункт приема посетили участники спецоперации, они поговорили с родными мобилизованных. «Наши земляки, которые уже имеют боевой опыт на Украине, посетили пункт. Там были и волонтеры, и родственники тех, кто попал под частичную мобилизацию. Опытные бойцы пообщались с их родными, и дали понять, что наши ребята там бок о бок с опытными бойцами, которые не оставят их», — отметила Светлана. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Агентство публиковало адреса и часы работы пунктов приема вещей. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).