Москалькову возмутили ошибки при мобилизации и грубое вручение повесток. Видео

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Торжественное мероприятие по 25-летию института уполномоченного по правам человека в СО. Екатеринбург
По словам Татьяны Москальковой, спорные вопросы она оперативно решает с Минобороны и военной прокуратурой Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова возмутилась ошибками при частичной мобилизации россиян и вручением им повесток «в грубой форме». В разговоре с URA.RU омбудсмен дала понять, что подобные ситуации негативно влияют на обстановку в обществе, и сообщила о запуске собственной горячей линии.

«Поступает огромное количество обращений — надо сказать, в большинстве случаев не из Свердловской области (Москалькова работает в регионе 4—6 октября — прим. URA.RU), — которые касаются повесток, которые вручают людям, заведомо зная, что они освобождены [от частичной мобилизации]. То есть это люди, которые не служили или являются студентами. И в каждом таком случае мы разбираемся с главным управлением по мобилизации Минобороны, с военной прокуратурой. В большинстве случаев удается решить вопрос. Но ложечки нашлись, а осадочек остался», — сказала Москалькова.

«И нередко [встречается] система вручения [повесток] в грубой форме. У меня есть случаи, когда ночью вручают повестки. Вот эти ситуации конечно, создают социальную напряженность и подвигают нас к тому, чтобы решать вопросы», — добавила она. Москалькова прилетела в Екатеринбург 4 октября. Вечером она участвовала в торжественной церемонии по случаю 25-летия института свердловского уполномоченного по правам человека. А на 5 октября у Москальковой запланирована встреча с омбудсменами уральских регионов — по вопросам, возникающим у жителей УрФО в рамках частичной мобилизации.

Новость по теме
Путин потребовал не призывать россиян без военного опыта

Президент РФ Владимир Путин объявил ее 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). По последним данным Минобороны РФ, этот план выполнен более чем на 60%.

На ошибки, возникающие во время кампании, ранее обращал внимание и сам глава государства. Ему, в частности, пришлось напомнить о своем распоряжении призывать преимущественно тех россиян, которые имеют военный опыт, и требовать разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации.

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова возмутилась ошибками при частичной мобилизации россиян и вручением им повесток «в грубой форме». В разговоре с URA.RU омбудсмен дала понять, что подобные ситуации негативно влияют на обстановку в обществе, и сообщила о запуске собственной горячей линии. «Поступает огромное количество обращений — надо сказать, в большинстве случаев не из Свердловской области (Москалькова работает в регионе 4—6 октября — прим. URA.RU), — которые касаются повесток, которые вручают людям, заведомо зная, что они освобождены [от частичной мобилизации]. То есть это люди, которые не служили или являются студентами. И в каждом таком случае мы разбираемся с главным управлением по мобилизации Минобороны, с военной прокуратурой. В большинстве случаев удается решить вопрос. Но ложечки нашлись, а осадочек остался», — сказала Москалькова. «И нередко [встречается] система вручения [повесток] в грубой форме. У меня есть случаи, когда ночью вручают повестки. Вот эти ситуации конечно, создают социальную напряженность и подвигают нас к тому, чтобы решать вопросы», — добавила она. Москалькова прилетела в Екатеринбург 4 октября. Вечером она участвовала в торжественной церемонии по случаю 25-летия института свердловского уполномоченного по правам человека. А на 5 октября у Москальковой запланирована встреча с омбудсменами уральских регионов — по вопросам, возникающим у жителей УрФО в рамках частичной мобилизации. Президент РФ Владимир Путин объявил ее 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). По последним данным Минобороны РФ, этот план выполнен более чем на 60%. На ошибки, возникающие во время кампании, ранее обращал внимание и сам глава государства. Ему, в частности, пришлось напомнить о своем распоряжении призывать преимущественно тех россиян, которые имеют военный опыт, и требовать разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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