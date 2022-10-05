В Тамбовской области власти впервые запустили бесплатные курсы по военной подготовке

05 октября 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Как сообщили в пресс-службе, на курсах у жителей региона есть возможность пройти инженерную подготовку Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Правительство Тамбовской области совместно с региональным отделением «Единой России» и Державинским университетом открыли бесплатные курсы по военной подготовке. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России». «На базе Института военного образования Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина открылись бесплатные курсы по военной подготовке», — рассказали в пресс-службе. В «Единой России» отметили, что теперь у жителей региона появилась возможность пройти инженерную подготовку, а также изучить основы работы операторов наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом самолетного и вертолетного типа. «Организаторы курсов рассчитывают, что они помогут получить дополнительные знания в первую очередь гражданам, подлежащим частичной мобилизации», — поделились в пресс-службе. Глава Тамбовской области Максим Егоров, в свою очередь, положительно оценил организацию курсов. «Это хорошее начинание. У многих жителей региона есть запрос на участие в СВО, но нет необходимых навыков. Военная подготовка в такой ситуации — это не просто обучение, а необходимость», — подчеркнул Егоров.

Правительство Тамбовской области совместно с региональным отделением «Единой России» и Державинским университетом открыли бесплатные курсы по военной подготовке. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России». «На базе Института военного образования Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина открылись бесплатные курсы по военной подготовке», — рассказали в пресс-службе. В «Единой России» отметили, что теперь у жителей региона появилась возможность пройти инженерную подготовку, а также изучить основы работы операторов наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом самолетного и вертолетного типа. «Организаторы курсов рассчитывают, что они помогут получить дополнительные знания в первую очередь гражданам, подлежащим частичной мобилизации», — поделились в пресс-службе. Глава Тамбовской области Максим Егоров, в свою очередь, положительно оценил организацию курсов. «Это хорошее начинание. У многих жителей региона есть запрос на участие в СВО, но нет необходимых навыков. Военная подготовка в такой ситуации — это не просто обучение, а необходимость», — подчеркнул Егоров.