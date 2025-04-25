Над российскими регионами сбито 79 украинских беспилотников

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За ночь Минобороны сбило над Россией 79 беспилотников
За ночь Минобороны сбило над Россией 79 беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны РФ заявило о нейтрализации 79 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами за ночь на 25 апреля. Согласно сообщению, основная часть БПЛА была уничтожена над Крымом, там было сбито 59 дронов.

«За период с 20.10 мск 24 апреля по 06.00 мск 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило ведомство в telegram-канале. Минобороны дополнило, что над территорией Республики Крым уничтожены 59 беспилотников, а также 11 БПЛА в районе Черного моря. В Белгородской области уничтожено четыре дрона, тогда как в Курской и Нижегородской областях было сбито по два беспилотника, и один в Ивановской области.

В Крыму в ночь на 25 апреля зафиксирована массовая атака беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Жители полуострова сообщали о серии взрывов, а также о работе систем противовоздушной обороны. По информации источников, предварительно удалось уничтожить свыше десяти воздушных объектов.

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Министерство обороны РФ заявило о нейтрализации 79 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами за ночь на 25 апреля. Согласно сообщению, основная часть БПЛА была уничтожена над Крымом, там было сбито 59 дронов. «За период с 20.10 мск 24 апреля по 06.00 мск 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило ведомство в telegram-канале. Минобороны дополнило, что над территорией Республики Крым уничтожены 59 беспилотников, а также 11 БПЛА в районе Черного моря. В Белгородской области уничтожено четыре дрона, тогда как в Курской и Нижегородской областях было сбито по два беспилотника, и один в Ивановской области. В Крыму в ночь на 25 апреля зафиксирована массовая атака беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Жители полуострова сообщали о серии взрывов, а также о работе систем противовоздушной обороны. По информации источников, предварительно удалось уничтожить свыше десяти воздушных объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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