Над российскими регионами сбито 79 украинских беспилотников

Министерство обороны РФ заявило о нейтрализации 79 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами за ночь на 25 апреля. Согласно сообщению, основная часть БПЛА была уничтожена над Крымом, там было сбито 59 дронов.
«За период с 20.10 мск 24 апреля по 06.00 мск 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило ведомство в telegram-канале. Минобороны дополнило, что над территорией Республики Крым уничтожены 59 беспилотников, а также 11 БПЛА в районе Черного моря. В Белгородской области уничтожено четыре дрона, тогда как в Курской и Нижегородской областях было сбито по два беспилотника, и один в Ивановской области.
В Крыму в ночь на 25 апреля зафиксирована массовая атака беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Жители полуострова сообщали о серии взрывов, а также о работе систем противовоздушной обороны. По информации источников, предварительно удалось уничтожить свыше десяти воздушных объектов.
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