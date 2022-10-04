Пермские депутаты лишатся мандата за переезд в другую страну

Пермские депутаты лишатся полномочий за переезд в другую страну

05 октября 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Избирателей хотят лишить права отзыва депутатов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Отъезд депутата заксобрания Пермского края на постоянное место жительство за пределы страны станет основанием для прекращения полномочий. Такая норма предусмотрена в проекте поправок к закону «О статусе депутата», который опубликован на портале краевого парламента. Это требование федерального законодательства. «Предлагается актуализировать перечень оснований досрочного прекращения депутатских полномочий в случае выезда за пределы РФ на постоянное место жительства», — говорится в пояснительной записке к документу. Также основанием для лишения мандата станет участие в управлении иностранных НКО, сокрытие информации о предлагаемых взятках, а также несоблюдение антикоррупционных ограничений. При этом из закона исключается норма, по которой отозвать депутата могут его избиратели. Федеральное законодательство такое право не подразумевает. Ранее URA.RU сообщало, что всех депутатов заксобрания планируется приравнять к госслужащим. Это значит, что всем парламентариям будет запрещено иметь иностранные активы.

Отъезд депутата заксобрания Пермского края на постоянное место жительство за пределы страны станет основанием для прекращения полномочий. Такая норма предусмотрена в проекте поправок к закону «О статусе депутата», который опубликован на портале краевого парламента. Это требование федерального законодательства. «Предлагается актуализировать перечень оснований досрочного прекращения депутатских полномочий в случае выезда за пределы РФ на постоянное место жительства», — говорится в пояснительной записке к документу. Также основанием для лишения мандата станет участие в управлении иностранных НКО, сокрытие информации о предлагаемых взятках, а также несоблюдение антикоррупционных ограничений. При этом из закона исключается норма, по которой отозвать депутата могут его избиратели. Федеральное законодательство такое право не подразумевает. Ранее URA.RU сообщало, что всех депутатов заксобрания планируется приравнять к госслужащим. Это значит, что всем парламентариям будет запрещено иметь иностранные активы.