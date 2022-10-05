В Перми поймали серийного вора смесителей

В Перми мужчина в течение месяца ходил в Leroy Merlin и воровал оттуда смесители. До того, как его поймали он украл более 40 комплектов. Подробности преступных похождений пермяка рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми.
«11 июля пермяк пришел в магазин и украл оттуда два смесителя. Поняв, что таким образом можно незаконно обогатиться, мужчина в течение месяца еще 19 раз приходил в магазин и похищал оттуда смесители. Всего пермяк украл более 40 смесителей, причиненный ущерб составил более 116 тысяч рублей», — рассказали в полиции.
По словам источника, близкого к правоохранительным органам все смесители были украдены из Leroy Merlin. Когда сотрудники магазина поймали грабителя и заставили его отдать краденное обратно, он направился в магазин Castorama, откуда украл два смесителя. Все украденное мужчина сдавал в комиссионный магазин.
Полицейским удалось установить личность грабителя и задержать его. Вором оказался ранее судимый 47-летний пермяк. В отношении него было возбуждено два уголовных дела, расследование которых завершено, все материалы направлены в суд.
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