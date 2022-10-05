В Перми поймали серийного вора смесителей

Пермяк за месяц украл из Leroy Merlin более 40 смесителей

06 октября 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Мужчина воровал смесители из одного и того же магазина Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми мужчина в течение месяца ходил в Leroy Merlin и воровал оттуда смесители. До того, как его поймали он украл более 40 комплектов. Подробности преступных похождений пермяка рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «11 июля пермяк пришел в магазин и украл оттуда два смесителя. Поняв, что таким образом можно незаконно обогатиться, мужчина в течение месяца еще 19 раз приходил в магазин и похищал оттуда смесители. Всего пермяк украл более 40 смесителей, причиненный ущерб составил более 116 тысяч рублей», — рассказали в полиции. По словам источника, близкого к правоохранительным органам все смесители были украдены из Leroy Merlin. Когда сотрудники магазина поймали грабителя и заставили его отдать краденное обратно, он направился в магазин Castorama, откуда украл два смесителя. Все украденное мужчина сдавал в комиссионный магазин. Полицейским удалось установить личность грабителя и задержать его. Вором оказался ранее судимый 47-летний пермяк. В отношении него было возбуждено два уголовных дела, расследование которых завершено, все материалы направлены в суд.

В Перми мужчина в течение месяца ходил в Leroy Merlin и воровал оттуда смесители. До того, как его поймали он украл более 40 комплектов. Подробности преступных похождений пермяка рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «11 июля пермяк пришел в магазин и украл оттуда два смесителя. Поняв, что таким образом можно незаконно обогатиться, мужчина в течение месяца еще 19 раз приходил в магазин и похищал оттуда смесители. Всего пермяк украл более 40 смесителей, причиненный ущерб составил более 116 тысяч рублей», — рассказали в полиции. По словам источника, близкого к правоохранительным органам все смесители были украдены из Leroy Merlin. Когда сотрудники магазина поймали грабителя и заставили его отдать краденное обратно, он направился в магазин Castorama, откуда украл два смесителя. Все украденное мужчина сдавал в комиссионный магазин. Полицейским удалось установить личность грабителя и задержать его. Вором оказался ранее судимый 47-летний пермяк. В отношении него было возбуждено два уголовных дела, расследование которых завершено, все материалы направлены в суд.