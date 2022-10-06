Мобилизованный из ХМАО рассказал, как выбрать обувь в военную часть

Мобилизованный из ХМАО: в военную часть берите с собой облегченные берцы

07 октября 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Военнослужащий советует покупать облегченные берцы Фото: Елена Хабарова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный из ХМАО, который проходит подготовку в воинском гарнизоне Омска, посоветовал призывникам брать с собой облегченные берцы, а также покупать их на размер больше или сразу зимний вариант. Об этом мужчина рассказал в своем telegram-канале «Дневники мобилизованного». «Выдают все: носки, перчатки, берцы, китель, штаны, ватники, бушлат, шапка-ушанка, кепка. Но если ноги очень дороги, если они чувствительны, покупайте лучше берцы-облегченки», — посоветовал мобилизованный. По словам мужчины уставные берцы могут не подойти и повредить ноги. При этом мужчина также рекомендует покупать обувь на размер больше или сразу зимний вариант. Ранее URA.RU рассказывало, что мобилизованный из ХМАО посоветовал призывникам запастись женскими прокладками. Они пригодятся вместо стелек в условиях сырости, потому что хорошо впитывают влагу, а потом их можно просто выкинуть. Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Мобилизованный из ХМАО, который проходит подготовку в воинском гарнизоне Омска, посоветовал призывникам брать с собой облегченные берцы, а также покупать их на размер больше или сразу зимний вариант. Об этом мужчина рассказал в своем telegram-канале «Дневники мобилизованного». «Выдают все: носки, перчатки, берцы, китель, штаны, ватники, бушлат, шапка-ушанка, кепка. Но если ноги очень дороги, если они чувствительны, покупайте лучше берцы-облегченки», — посоветовал мобилизованный. По словам мужчины уставные берцы могут не подойти и повредить ноги. При этом мужчина также рекомендует покупать обувь на размер больше или сразу зимний вариант. Ранее URA.RU рассказывало, что мобилизованный из ХМАО посоветовал призывникам запастись женскими прокладками. Они пригодятся вместо стелек в условиях сырости, потому что хорошо впитывают влагу, а потом их можно просто выкинуть. Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.