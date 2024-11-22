Бастрыкин разберется в ДТП с автобусом в ХМАО, где пострадали семь человек

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП с пассажирским автобусом в Сургуте. Дело в том, что водитель не справился с управлением и врезался в отбойник. Пострадали семь человек, сообщили в информационном центре СК России.
«Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о ДТП с участием общественного транспорта в Сургуте... Водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником. В результате аварии пострадали семь пассажиров, четверо из них госпитализированы», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас в СУ СКР по ХМАО по данному факту заведено уголовное дело. Доклад о предварительных и окончательных результатах расследования Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на улице Аэрофлотской пассажирский автобус №110 попал в ДТП. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и «СПОПАТ». Всем пострадавшим, при необходимости, пообещали оказать помощь со стороны перевозчика при оформлении документов для получения страховой выплаты.
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