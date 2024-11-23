Стало известно, сколько потратят жители ХМАО на новогодние подарки

Жители ХМАО собираются потратить на подарки к новому году в среднем по 15 тысяч рублей. При этом, 15% югорчан отказались от трат на праздник, следует из исследования сервиса SuperJob.
«На новогодние подарки среднестатистический житель ХМАО потратит 15000 рублей… Еще 15% респондентов рассказали, что никому дарить подарки не будут», — рассказали эксперты.
Большинство югорчан — 69% — собираются потратиться на подарки родственникам. Еще 36% — любимому человеку, 25% — друзьям, а 16% — себе и 15% — коллегам.
Правительство ХМАО выделило из резервного фонда 15,5 млн рублей на новогодние подарки для детей из семей участников специальной военной операции. Средства будут направлены на поддержку семей, чьи близкие принимают участие в операции и проживают на территории округа.
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