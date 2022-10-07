В МИД РФ доказали преступные помыслы Киева

07 октября 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Зеленский признал преступность своих помыслов в прямом эфире, заявила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Киевский режим фактически признал преступность своих помыслов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивных ядерных ударах по России. По мнению Захаровой, украинскому лидеру уже не удастся «выкрутиться» из сложившейся ситуации. «Это просто прямое признание киевского режима в абсолютной преступности своих помыслов, но это было сказано в прямом эфире, здесь уже не выкрутишься, здесь уже не спишешь, как это пытались сделать в отношении [главы европейской дипломатии Жозепа] Борреля его коллеги по Евросоюзу на неправильный перевод, на ошибки переводчика, на технические сложности. Мы все это слышали в прямом эфире», — сказала Захарова в эфире «Первого канала». Ранее Зеленский призвал НАТО произвести «превентивный» удар по России, чтобы «предупредить» якобы готовящуюся ядерную атаку со стороны Российской Федерации. В Кремле эти слова расценили как призыв к мировой войне, пишет Life . А в Совфеде указали, что подобные заявления Зеленского поддерживают на Западе, добавляет RT. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ядерная война никогда не должна быть развязана, однако Россия будет использовать все средства для защиты страны от угроз, исходящих от НАТО.

Киевский режим фактически признал преступность своих помыслов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивных ядерных ударах по России. По мнению Захаровой, украинскому лидеру уже не удастся «выкрутиться» из сложившейся ситуации. «Это просто прямое признание киевского режима в абсолютной преступности своих помыслов, но это было сказано в прямом эфире, здесь уже не выкрутишься, здесь уже не спишешь, как это пытались сделать в отношении [главы европейской дипломатии Жозепа] Борреля его коллеги по Евросоюзу на неправильный перевод, на ошибки переводчика, на технические сложности. Мы все это слышали в прямом эфире», — сказала Захарова в эфире «Первого канала». Ранее Зеленский призвал НАТО произвести «превентивный» удар по России, чтобы «предупредить» якобы готовящуюся ядерную атаку со стороны Российской Федерации. В Кремле эти слова расценили как призыв к мировой войне, пишет Life. А в Совфеде указали, что подобные заявления Зеленского поддерживают на Западе, добавляет RT. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ядерная война никогда не должна быть развязана, однако Россия будет использовать все средства для защиты страны от угроз, исходящих от НАТО.