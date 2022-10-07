Свердловский режиссер и кинокритик Долин дали Екатеринбургу статус столицы язычества и авангарда

07 октября 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Алексей Федорченко в ходе интервью неоднократно признался в любви Екатеринбургу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кинокритик Антон Долин и свердловский режиссер, продюсер и сценарист Алексей Федорченко пришли к выводу, что Екатеринбург является уникальным городом, где сплетаются воедино язычество и авангард. Их беседа на эту тему опубликована на YouTube-канале «Радио Долин». «Я подумал о Екатеринбурге — это совершенно поразительное место… Во-первых, там находится самый древний языческий артефакт на территории нашей страны и в мире — Шигирский идол. Каждый раз, когда я оказываюсь в Екатеринбурге, я иду смотреть. Это получается такая столица язычества», — начал рассуждать Долин. При этом кинокритик отметил, что идол находится внутри краеведческого музея, расположенного в авангардистском здании в городке Чекистов, а Екатеринбург по праву считается столицей конструктивистской архитектуры. Сближение свердловского язычества и авангарда Долин замечает и в работе Федорченко — в фильме «Ангелах революции», что подтверждает и сам режиссер. По признанию свердловского продюсера, Екатеринбургу часто удается сочетать в себе две противоположности. «Город располагается на стыке тектонических платформ, и там есть какие-то энергетические выбросы, [а еще в Екатеринбурге] встречаются Европа и Азия. Это очень заметно в нашей культуре и характере. Каждый год происходит какой-то культурный выброс — это может быть рок, кино, литература, танцы — в совершенно необычном направлении. Каждый раз появляется что-то интересное, что привлекает взгляды всей страны и даже мира», — заявил Федорченко. Кроме этого, режиссер отметил, что Санкт-Петербург выглядит намного провинциальнее, чем Екатеринбург. «Мне кажется, Екатеринбург самодостаточный, он не смотрит на Москву, не ориентируется на нее. И мне не очень хочется, чтобы столица была в Екатеринбурге. Мне кажется, что это навредит городу и размоет нашу специфику, потому что в столицу хлынет много народа», — резюмировал Федорченко. Алексей Федорченко — российский режиссер и продюсер кинокомпании «29 февраля», автор фильмов «Овсянки», «Ангелы революции», «Война Анны» и др. С 1967 года живет и работает в Екатеринбурге. С 1990 по 2005 годы был заместителем директора Свердловской киностудии. Летом 2022 года Федорченко возглавил первый международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кинокритик Антон Долин и свердловский режиссер, продюсер и сценарист Алексей Федорченко пришли к выводу, что Екатеринбург является уникальным городом, где сплетаются воедино язычество и авангард. Их беседа на эту тему опубликована на YouTube-канале «Радио Долин». «Я подумал о Екатеринбурге — это совершенно поразительное место… Во-первых, там находится самый древний языческий артефакт на территории нашей страны и в мире — Шигирский идол. Каждый раз, когда я оказываюсь в Екатеринбурге, я иду смотреть. Это получается такая столица язычества», — начал рассуждать Долин. При этом кинокритик отметил, что идол находится внутри краеведческого музея, расположенного в авангардистском здании в городке Чекистов, а Екатеринбург по праву считается столицей конструктивистской архитектуры. Сближение свердловского язычества и авангарда Долин замечает и в работе Федорченко — в фильме «Ангелах революции», что подтверждает и сам режиссер. По признанию свердловского продюсера, Екатеринбургу часто удается сочетать в себе две противоположности. «Город располагается на стыке тектонических платформ, и там есть какие-то энергетические выбросы, [а еще в Екатеринбурге] встречаются Европа и Азия. Это очень заметно в нашей культуре и характере. Каждый год происходит какой-то культурный выброс — это может быть рок, кино, литература, танцы — в совершенно необычном направлении. Каждый раз появляется что-то интересное, что привлекает взгляды всей страны и даже мира», — заявил Федорченко. Кроме этого, режиссер отметил, что Санкт-Петербург выглядит намного провинциальнее, чем Екатеринбург. «Мне кажется, Екатеринбург самодостаточный, он не смотрит на Москву, не ориентируется на нее. И мне не очень хочется, чтобы столица была в Екатеринбурге. Мне кажется, что это навредит городу и размоет нашу специфику, потому что в столицу хлынет много народа», — резюмировал Федорченко. Алексей Федорченко — российский режиссер и продюсер кинокомпании «29 февраля», автор фильмов «Овсянки», «Ангелы революции», «Война Анны» и др. С 1967 года живет и работает в Екатеринбурге. С 1990 по 2005 годы был заместителем директора Свердловской киностудии. Летом 2022 года Федорченко возглавил первый международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая».