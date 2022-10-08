Челябинские синоптики предсказали теплую и сухую неделю

Челябинцы могут насладиться последними теплыми и сухими днями
Предстоящая неделя с 10 по 17 октября в Челябинске ожидается относительно теплой и сухой. Соответствующие данные размещены на официальном сайте гидрометцентра России.
«С 10 по 17 октября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Дневные температуры составят 10-15 градусов, ночные — 4-7 градусов тепла», — указывают метеорологи.
Ранее синоптики предупреждали о том, что в начале октября в регионе может наступить второе бабье лето. В долговременном прогнозе метеорологи обещали недельный снегопад, однако погода уточняется в ежедневном режиме, и пока снежной бури не предвидится.
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