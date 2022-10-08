08 октября 2022
07 октября 2022

Челябинские синоптики предсказали теплую и сухую неделю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Золотая осень. Челябинск, деревья, карьер, пруд, листья, бабье лето, золотая осень, водоем
Челябинцы могут насладиться последними теплыми и сухими днями Фото:

Предстоящая неделя с 10 по 17 октября в Челябинске ожидается относительно теплой и сухой. Соответствующие данные размещены на официальном сайте гидрометцентра России.

«С 10 по 17 октября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Дневные температуры составят 10-15 градусов, ночные — 4-7 градусов тепла», — указывают метеорологи.

Ранее синоптики предупреждали о том, что в начале октября в регионе может наступить второе бабье лето. В долговременном прогнозе метеорологи обещали недельный снегопад, однако погода уточняется в ежедневном режиме, и пока снежной бури не предвидится.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Предстоящая неделя с 10 по 17 октября в Челябинске ожидается относительно теплой и сухой. Соответствующие данные размещены на официальном сайте гидрометцентра России. «С 10 по 17 октября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Дневные температуры составят 10-15 градусов, ночные — 4-7 градусов тепла», — указывают метеорологи. Ранее синоптики предупреждали о том, что в начале октября в регионе может наступить второе бабье лето. В долговременном прогнозе метеорологи обещали недельный снегопад, однако погода уточняется в ежедневном режиме, и пока снежной бури не предвидится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...