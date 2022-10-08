Челябинские синоптики предсказали теплую и сухую неделю

09 октября 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

Челябинцы могут насладиться последними теплыми и сухими днями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предстоящая неделя с 10 по 17 октября в Челябинске ожидается относительно теплой и сухой. Соответствующие данные размещены на официальном сайте гидрометцентра России. «С 10 по 17 октября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Дневные температуры составят 10-15 градусов, ночные — 4-7 градусов тепла», — указывают метеорологи. Ранее синоптики предупреждали о том, что в начале октября в регионе может наступить второе бабье лето. В долговременном прогнозе метеорологи обещали недельный снегопад, однако погода уточняется в ежедневном режиме, и пока снежной бури не предвидится.

Предстоящая неделя с 10 по 17 октября в Челябинске ожидается относительно теплой и сухой. Соответствующие данные размещены на официальном сайте гидрометцентра России. «С 10 по 17 октября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Дневные температуры составят 10-15 градусов, ночные — 4-7 градусов тепла», — указывают метеорологи. Ранее синоптики предупреждали о том, что в начале октября в регионе может наступить второе бабье лето. В долговременном прогнозе метеорологи обещали недельный снегопад, однако погода уточняется в ежедневном режиме, и пока снежной бури не предвидится.