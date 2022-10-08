Партнеры выделят УрФУ 2 млрд рублей на создание передовой инженерной школы

09 октября 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

УрФУ стал единственным в УрФО вузом, который выиграл грант на развитие проекта передовой инженерной школы Фото: Размик Закарян © URA.RU Уральский федеральный университет получит от партнеров порядка двух миллиардов рублей на развитие проекта передовой инженерной школы. Эти деньги потратят на создание лабораторий и закупку оборудования, рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров. «Важно, каждое из этих предприятий не просто имеет статус участника, оно еще и гарантирует финансирование до 2030 года. Наши партнеры дают нам почти 2 млрд рублей на реализацию проекта», — цитирует Кокшарова ТАСС. Передовая инженерная школа — проект по подготовке квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Партнерами проекта являются ТМК, «Синара — Транспортные машины», «Евраз», «Камаз» и другие. Передовые инженерные школы появятся в 15 субъектах России, об этом ранее сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. УрФУ стал единственным вузом в Уральском федеральной округе, который выиграл конкурс на создание такого проекта.

Уральский федеральный университет получит от партнеров порядка двух миллиардов рублей на развитие проекта передовой инженерной школы. Эти деньги потратят на создание лабораторий и закупку оборудования, рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров. «Важно, каждое из этих предприятий не просто имеет статус участника, оно еще и гарантирует финансирование до 2030 года. Наши партнеры дают нам почти 2 млрд рублей на реализацию проекта», — цитирует Кокшарова ТАСС. Передовая инженерная школа — проект по подготовке квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Партнерами проекта являются ТМК, «Синара — Транспортные машины», «Евраз», «Камаз» и другие. Передовые инженерные школы появятся в 15 субъектах России, об этом ранее сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. УрФУ стал единственным вузом в Уральском федеральной округе, который выиграл конкурс на создание такого проекта.