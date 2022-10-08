08 октября 2022

Партнеры выделят УрФУ 2 млрд рублей на создание передовой инженерной школы

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День первый в УрФУ. Екатеринбург, урфу, студенты, студенты урфу, день первый
УрФУ стал единственным в УрФО вузом, который выиграл грант на развитие проекта передовой инженерной школы Фото:

Уральский федеральный университет получит от партнеров порядка двух миллиардов рублей на развитие проекта передовой инженерной школы. Эти деньги потратят на создание лабораторий и закупку оборудования, рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

«Важно, каждое из этих предприятий не просто имеет статус участника, оно еще и гарантирует финансирование до 2030 года. Наши партнеры дают нам почти 2 млрд рублей на реализацию проекта», — цитирует Кокшарова ТАСС.

Передовая инженерная школа — проект по подготовке квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Партнерами проекта являются ТМК, «Синара — Транспортные машины», «Евраз», «Камаз» и другие.

Передовые инженерные школы появятся в 15 субъектах России, об этом ранее сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. УрФУ стал единственным вузом в Уральском федеральной округе, который выиграл конкурс на создание такого проекта.

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Уральский федеральный университет получит от партнеров порядка двух миллиардов рублей на развитие проекта передовой инженерной школы. Эти деньги потратят на создание лабораторий и закупку оборудования, рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров. «Важно, каждое из этих предприятий не просто имеет статус участника, оно еще и гарантирует финансирование до 2030 года. Наши партнеры дают нам почти 2 млрд рублей на реализацию проекта», — цитирует Кокшарова ТАСС. Передовая инженерная школа — проект по подготовке квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Партнерами проекта являются ТМК, «Синара — Транспортные машины», «Евраз», «Камаз» и другие. Передовые инженерные школы появятся в 15 субъектах России, об этом ранее сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. УрФУ стал единственным вузом в Уральском федеральной округе, который выиграл конкурс на создание такого проекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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