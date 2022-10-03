Силовики отдали в суд дело свердловского преподавателя, ставившего зачет за мясорубку и люстру

В суд направлено уголовное дело преподавателя одного из свердловских вузов, который, по предварительной информации, ставил зачет за мясорубку, люстру и другие бытовые предметы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«В марте 2022 года мужчина был уволен с занимаемой должности. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.
По версии прокуратуры, с 2021 по 2022 год преподаватель требовал у студентов покупать мясорубку, люстру и сверлильный станок. За это он обещал поставить оценки или зачесть сдачу курсовой работы. Для каждого студента преподаватель придумывал собственные условия взятки.
Ранее URA.RU сообщало о подозрениях, павших на преподавателя. По предварительным данным, он получил вещи примерно на 11 тысяч рублей. В его отношении возбуждали уголовное дело о взятках.
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