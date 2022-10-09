Челябинский министр рассказала о числе мобилизованных медиков в регионе

В Челябинской области в рамках частичной мобилизации мобилизовали 23 медика. Об этом 10 октября в ходе брифинга заявил министр здравоохранения региона Агата Ткачева.
«На данный момент мобилизовали около 23 человек медперсонала. [Мобилизована] большая часть среднего медицинского персонала, и около семи врачей», — сообщила в ходе брифинга Ткачева.
Первый заместитель губернатора Ирина Гехт отметила, что в области около 75 процентов врачей забронировано. По словам Гехт, сейчас ведется совместная работа с военкоматами, чтобы не оставить «оголенными» те медицинские организации, которые испытывают наиболее острый дефицит кадров.
Ранее военком региона Андрей Максуров заявил, что в мотострелковые и танковые части сейчас требуются фельдшеры. Мобилизация медиков происходит только по согласованию с минздравом региона.
Частичная мобилизация продолжается с 21 сентября. Из запаса призывают военнообязанное население. Планируется призвать около 300 тысяч человек, что является 1% из общего числа мобилизационного резерва.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog