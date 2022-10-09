09 октября 2022

Челябинский министр рассказала о числе мобилизованных медиков в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ткачева Агата. Челябинск, ткачева агата
Агата Ткачева сообщила, что в Челябинской области мобилизовали около 23 медиков Фото:
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Мобилизация в России

В Челябинской области в рамках частичной мобилизации мобилизовали 23 медика. Об этом 10 октября в ходе брифинга заявил министр здравоохранения региона Агата Ткачева.

«На данный момент мобилизовали около 23 человек медперсонала. [Мобилизована] большая часть среднего медицинского персонала, и около семи врачей», — сообщила в ходе брифинга Ткачева.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт отметила, что в области около 75 процентов врачей забронировано. По словам Гехт, сейчас ведется совместная работа с военкоматами, чтобы не оставить «оголенными» те медицинские организации, которые испытывают наиболее острый дефицит кадров.

Ранее военком региона Андрей Максуров заявил, что в мотострелковые и танковые части сейчас требуются фельдшеры. Мобилизация медиков происходит только по согласованию с минздравом региона.

Частичная мобилизация продолжается с 21 сентября. Из запаса призывают военнообязанное население. Планируется призвать около 300 тысяч человек, что является 1% из общего числа мобилизационного резерва.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

В Челябинской области в рамках частичной мобилизации мобилизовали 23 медика. Об этом 10 октября в ходе брифинга заявил министр здравоохранения региона Агата Ткачева. «На данный момент мобилизовали около 23 человек медперсонала. [Мобилизована] большая часть среднего медицинского персонала, и около семи врачей», — сообщила в ходе брифинга Ткачева. Первый заместитель губернатора Ирина Гехт отметила, что в области около 75 процентов врачей забронировано. По словам Гехт, сейчас ведется совместная работа с военкоматами, чтобы не оставить «оголенными» те медицинские организации, которые испытывают наиболее острый дефицит кадров. Ранее военком региона Андрей Максуров заявил, что в мотострелковые и танковые части сейчас требуются фельдшеры. Мобилизация медиков происходит только по согласованию с минздравом региона. Частичная мобилизация продолжается с 21 сентября. Из запаса призывают военнообязанное население. Планируется призвать около 300 тысяч человек, что является 1% из общего числа мобилизационного резерва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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