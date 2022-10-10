Рогов предложил создать «Славянский трибунал»

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Схрон с оружием на окраине Херсона. Украина, Херсонская область, военная полиция, спецоперация, сво, специальная военная операция
По словам Рогова, для расследования преступлений России не стоит дожидаться международных организаций Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил создать в Славянске «Славянский трибунал». По его мнению, это необходимо после преступлений в отношении мирных жителей, совершенных украинцами в Славянске. С таким предложением он выступил на круглом столе Российского исторического общества.

«Дай бог, после освобождения того же города Славянска [нужно] сделать нормальный, Славянский трибунал — это город известный, там тоже много преступлений было, там секретные тюрьмы были, как и в моем родном Запорожье, и масса других действий», — цитирует Рогова ТАСС. Он также отметил, что России не стоит ждать оценок международных организаций для расследования преступлений украинской стороны.

30 сентября Запорожская область вошла в состав России. Это произошло после проведения на территории региона референдума о присоединении к РФ, который проходил с 23 по 27 сентября.

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил создать в Славянске «Славянский трибунал». По его мнению, это необходимо после преступлений в отношении мирных жителей, совершенных украинцами в Славянске. С таким предложением он выступил на круглом столе Российского исторического общества. «Дай бог, после освобождения того же города Славянска [нужно] сделать нормальный, Славянский трибунал — это город известный, там тоже много преступлений было, там секретные тюрьмы были, как и в моем родном Запорожье, и масса других действий», — цитирует Рогова ТАСС. Он также отметил, что России не стоит ждать оценок международных организаций для расследования преступлений украинской стороны. 30 сентября Запорожская область вошла в состав России. Это произошло после проведения на территории региона референдума о присоединении к РФ, который проходил с 23 по 27 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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