Рогов предложил создать «Славянский трибунал»

10 октября 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

По словам Рогова, для расследования преступлений России не стоит дожидаться международных организаций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил создать в Славянске «Славянский трибунал». По его мнению, это необходимо после преступлений в отношении мирных жителей, совершенных украинцами в Славянске. С таким предложением он выступил на круглом столе Российского исторического общества. «Дай бог, после освобождения того же города Славянска [нужно] сделать нормальный, Славянский трибунал — это город известный, там тоже много преступлений было, там секретные тюрьмы были, как и в моем родном Запорожье, и масса других действий», — цитирует Рогова ТАСС. Он также отметил, что России не стоит ждать оценок международных организаций для расследования преступлений украинской стороны. 30 сентября Запорожская область вошла в состав России. Это произошло после проведения на территории региона референдума о присоединении к РФ, который проходил с 23 по 27 сентября.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил создать в Славянске «Славянский трибунал». По его мнению, это необходимо после преступлений в отношении мирных жителей, совершенных украинцами в Славянске. С таким предложением он выступил на круглом столе Российского исторического общества. «Дай бог, после освобождения того же города Славянска [нужно] сделать нормальный, Славянский трибунал — это город известный, там тоже много преступлений было, там секретные тюрьмы были, как и в моем родном Запорожье, и масса других действий», — цитирует Рогова ТАСС. Он также отметил, что России не стоит ждать оценок международных организаций для расследования преступлений украинской стороны. 30 сентября Запорожская область вошла в состав России. Это произошло после проведения на территории региона референдума о присоединении к РФ, который проходил с 23 по 27 сентября.