10 октября 2022

В Перми вышел на свободу один из обвиняемых в организации порностудии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Обвиняемым в организации незаконной web-студии смягчили меру пресечения Фото:

В Перми освободили под залог в три миллиона рублей бизнесмена Павла Адамовича, арестованного по обвинению в организации web-порностудии. Второй обвиняемый по делу, предприниматель Федор Новоселов, не нашел нужной суммы, поэтому останется под стражей до 9 декабря.

«Свердловский районный суд Перми отказал Следственному комитету России в просьбе продлить содержание под стражей на два месяца. Адамовичу и Новоселову избрана более мягкая мера пресечения — денежный залог по 3 млн рублей. Адамович изыскал необходимую сумму для внесения и 7 октября вернулся на волю. Новоселов столько денег не нашел, предложил в шесть раз меньше», — сообщает «РБК-Пермь».

По данным издания, залог избран с учетом личности обвиняемого и тяжести обвинения. Оснований для уменьшения указанной суммы не имеется.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермских бизнесменов Павла Адамовича и Федора Новоселова обвиняют в организации незаконной web-студии. В ее работе принимали участие не менее 100 девушек, полученная прибыль составила около 50 миллионов рублей.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В Перми освободили под залог в три миллиона рублей бизнесмена Павла Адамовича, арестованного по обвинению в организации web-порностудии. Второй обвиняемый по делу, предприниматель Федор Новоселов, не нашел нужной суммы, поэтому останется под стражей до 9 декабря. «Свердловский районный суд Перми отказал Следственному комитету России в просьбе продлить содержание под стражей на два месяца. Адамовичу и Новоселову избрана более мягкая мера пресечения — денежный залог по 3 млн рублей. Адамович изыскал необходимую сумму для внесения и 7 октября вернулся на волю. Новоселов столько денег не нашел, предложил в шесть раз меньше», — сообщает «РБК-Пермь». По данным издания, залог избран с учетом личности обвиняемого и тяжести обвинения. Оснований для уменьшения указанной суммы не имеется. Ранее URA.RU рассказывало, что пермских бизнесменов Павла Адамовича и Федора Новоселова обвиняют в организации незаконной web-студии. В ее работе принимали участие не менее 100 девушек, полученная прибыль составила около 50 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...