В Перми вышел на свободу один из обвиняемых в организации порностудии

11 октября 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Обвиняемым в организации незаконной web-студии смягчили меру пресечения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми освободили под залог в три миллиона рублей бизнесмена Павла Адамовича, арестованного по обвинению в организации web-порностудии. Второй обвиняемый по делу, предприниматель Федор Новоселов, не нашел нужной суммы, поэтому останется под стражей до 9 декабря. «Свердловский районный суд Перми отказал Следственному комитету России в просьбе продлить содержание под стражей на два месяца. Адамовичу и Новоселову избрана более мягкая мера пресечения — денежный залог по 3 млн рублей. Адамович изыскал необходимую сумму для внесения и 7 октября вернулся на волю. Новоселов столько денег не нашел, предложил в шесть раз меньше», — сообщает «РБК-Пермь». По данным издания, залог избран с учетом личности обвиняемого и тяжести обвинения. Оснований для уменьшения указанной суммы не имеется. Ранее URA.RU рассказывало, что пермских бизнесменов Павла Адамовича и Федора Новоселова обвиняют в организации незаконной web-студии. В ее работе принимали участие не менее 100 девушек, полученная прибыль составила около 50 миллионов рублей.

В Перми освободили под залог в три миллиона рублей бизнесмена Павла Адамовича, арестованного по обвинению в организации web-порностудии. Второй обвиняемый по делу, предприниматель Федор Новоселов, не нашел нужной суммы, поэтому останется под стражей до 9 декабря. «Свердловский районный суд Перми отказал Следственному комитету России в просьбе продлить содержание под стражей на два месяца. Адамовичу и Новоселову избрана более мягкая мера пресечения — денежный залог по 3 млн рублей. Адамович изыскал необходимую сумму для внесения и 7 октября вернулся на волю. Новоселов столько денег не нашел, предложил в шесть раз меньше», — сообщает «РБК-Пермь». По данным издания, залог избран с учетом личности обвиняемого и тяжести обвинения. Оснований для уменьшения указанной суммы не имеется. Ранее URA.RU рассказывало, что пермских бизнесменов Павла Адамовича и Федора Новоселова обвиняют в организации незаконной web-студии. В ее работе принимали участие не менее 100 девушек, полученная прибыль составила около 50 миллионов рублей.