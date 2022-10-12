12 октября 2022

В Челябинске подорожали новогодние корпоративы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан
Бронировать рестораны на новогодние праздники начали летом Фото:

В Челябинске выросла стоимость новогодних корпоративов. Как URA.RU сообщил директор отеля «Виктория by USTA Hotels» Юрий Звонков, в среднем по городу в сравнении с 2021 годом чек увеличился на 20%.

«По Челябинску средний чек подрос на 20%. Это связано с увеличением цен на продукты питания. Но это не пугает клиентов», — отметил URA.RU Звонков.

Несмотря на рост стоимости, челябинцы при бронировании вечеринок проявляют активность. По словам Звонкова, по сравнению с предыдущим годом бронирования более активны и начались с лета. В ноябре выбора у желающих останется мало из-за ограниченного количества мест, удовлетворяющих запросам горожан: просторные залы, интерьерная отделка и качественная кухня.

Согласно опросу участников рынка, к декабрю сохранится доступность небольших заведений. Ограниченность пространства ресторану «Журавлина» на Кировке позволяет обслуживать коллективы по 10-15 человек. Предзаказы начнут принимать поздно — в декабре, когда обновят меню. Так же поступят в Brut is good.

В ресторанном комплексе отеля «Видгоф» URA.RU наличие звонков подтвердили, отметив при этом отсутствие оплаченных заказов. В заведении указали, что ценовой фактор у клиентов не главный: все зависит от компании. По словам директора «Виктории» Звонкова, вкусовые предпочтения клиентов сохранились. При этом изменения в заказах связаны с уходом из РФ некоторых брендов алкоголя и безалкольных напитков.

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В Челябинске выросла стоимость новогодних корпоративов. Как URA.RU сообщил директор отеля «Виктория by USTA Hotels» Юрий Звонков, в среднем по городу в сравнении с 2021 годом чек увеличился на 20%. «По Челябинску средний чек подрос на 20%. Это связано с увеличением цен на продукты питания. Но это не пугает клиентов», — отметил URA.RU Звонков. Несмотря на рост стоимости, челябинцы при бронировании вечеринок проявляют активность. По словам Звонкова, по сравнению с предыдущим годом бронирования более активны и начались с лета. В ноябре выбора у желающих останется мало из-за ограниченного количества мест, удовлетворяющих запросам горожан: просторные залы, интерьерная отделка и качественная кухня. Согласно опросу участников рынка, к декабрю сохранится доступность небольших заведений. Ограниченность пространства ресторану «Журавлина» на Кировке позволяет обслуживать коллективы по 10-15 человек. Предзаказы начнут принимать поздно — в декабре, когда обновят меню. Так же поступят в Brut is good. В ресторанном комплексе отеля «Видгоф» URA.RU наличие звонков подтвердили, отметив при этом отсутствие оплаченных заказов. В заведении указали, что ценовой фактор у клиентов не главный: все зависит от компании. По словам директора «Виктории» Звонкова, вкусовые предпочтения клиентов сохранились. При этом изменения в заказах связаны с уходом из РФ некоторых брендов алкоголя и безалкольных напитков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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