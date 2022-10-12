Свойства биовеществ сохранили с помощью дрожжей Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Челябинска предложили способ поднять эффективность биологически активных добавок (БАДов) с помощью дрожжей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, грибы помогли создать оболочку для сохранности полезных веществ.

«Ученые ЮУрГУ разработали технологию получения функциональных пищевых ингредиентов с доказанной эффективностью. Использование дрожжевых клеток в качестве оболочек веществ, предварительно обработанных ультразвуком, повысило их эффективность», — отметили URA.RU в университете.

БАДы являются более узким понятием биологически активных веществ. Исследователи вводили в клетки дрожжей растительный антиоксидант таксифолин, получаемый из лиственницы. Как следует из текста научной статьи, опубликованной в журнале Fermentation, таксифолин является нестабильным веществом. Оно деградирует под воздействием окисления, вступая в химические реакции со снижением или потерей биоактивных свойств. Ученые поставили перед собой задачу минимизировать распад с помощью разработанного ими метода.

Дрожжи выступили защитной капсулой, которая потенциально обеспечит успешную транспортировку БАДов в организм и полноценное действие биоактивных веществ внутри него. Устойчивости БАДов добились благодаря особой схеме их подготовки: обработке в шейкере и ультразвуковому облучению.

Профессор кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Ирина Калинина выразила надежду, что результаты проекта смогут стать реальным инструментом немедикаментозной профилактики и коррекции неинфекционных заболеваний. Проект поддержал Российский научный фонд. Его участие стало следствием проводимой в РФ политики поддержки исследований ученых. Целями объявленного в стране Десятилетия науки и технологий являются удвоение количества ученых в России и, как следствие, удержание и рост технологического потенциала.

Биологически активные вещества ввели в клетки дрожжей для доставки в организм

Для исследований применили легко деградирующий таксифолин

Чтобы «надеть» на биовещества оболочку, они проходят обработку