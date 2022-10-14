В Екатеринбурге потушили пожар на складе с пластиком, из-за которого воздух стал опасным

15 октября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Спасатели тушили огонь на Эльмаше больше семи часов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Спасатели потушили пожар на складе с пластиком и бытовой химией на улице Аппаратной в Екатеринбурге и сейчас проводят разбор и проливку сгоревших конструкций. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Пожар потушен. На месте продолжают работать спасатели, которые проводят разбор и проливку сгоревших конструкций», — отметили в МЧС. Пожар на складе с пластиком начался вечером 14 октября, его площадь составила 4800 квадратных метра. Локализовать огонь удалось лишь спустя семь часов. Во время пожара пострадал арендодатель помещений. После пожара санитарные врачи взяли пробы воздуха в районе, где произошел пожар. Уровень загрязняющих веществ в нем оказался сильно превышен по трем показателям: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат.

Спасатели потушили пожар на складе с пластиком и бытовой химией на улице Аппаратной в Екатеринбурге и сейчас проводят разбор и проливку сгоревших конструкций. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Пожар потушен. На месте продолжают работать спасатели, которые проводят разбор и проливку сгоревших конструкций», — отметили в МЧС. Пожар на складе с пластиком начался вечером 14 октября, его площадь составила 4800 квадратных метра. Локализовать огонь удалось лишь спустя семь часов. Во время пожара пострадал арендодатель помещений. После пожара санитарные врачи взяли пробы воздуха в районе, где произошел пожар. Уровень загрязняющих веществ в нем оказался сильно превышен по трем показателям: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат.