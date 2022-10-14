В Свердловской области открыли пункты поддержки для мобилизованных

15 октября 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Мобилизованные смогут задать вопросы по поводу кредитных каникул и ипотеки в мобильных приемных Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные смогут получить помощь по разным вопросам в мобильных приемных, которые работают в 32-м военном городке в Екатеринбурге и в Еланском гарнизоне. Информация об этом появилась на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Свердловской области. «Созданы мобильные группы, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека вместе с судебными приставами выезжают в мобилизационные пункты, помогают военнослужащим разбираться с такими вопросами как банковские кредиты, ипотечные кредиты, долги по исполнению приговоров судов», — говорится в сообщении ведомства. Мобильные пункты поддержки мобилизованных открыли из-за большого количества вопросов у мобилизованных по этим темам. Кроме того, в Свердловской области действует горячая линия уполномоченного по правам человека. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Мобилизованные смогут получить помощь по разным вопросам в мобильных приемных, которые работают в 32-м военном городке в Екатеринбурге и в Еланском гарнизоне. Информация об этом появилась на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Свердловской области. «Созданы мобильные группы, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека вместе с судебными приставами выезжают в мобилизационные пункты, помогают военнослужащим разбираться с такими вопросами как банковские кредиты, ипотечные кредиты, долги по исполнению приговоров судов», — говорится в сообщении ведомства. Мобильные пункты поддержки мобилизованных открыли из-за большого количества вопросов у мобилизованных по этим темам. Кроме того, в Свердловской области действует горячая линия уполномоченного по правам человека. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).