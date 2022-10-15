Дорожники подсчитали, сколько автомобилистов ездят по участку ЕКАД, который открыл Путин

Правительство Свердловской области: к 2023 году машин на новом участке ЕКАД станет в полтора раза больше

16 октября 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

По новому участку екатеринбургской кольцевой дороги проезжает 26 тысяч машин в сутки (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Интенсивность движения по участку екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД), который в сентябре открыли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент РФ Владимир Путин, составила 26 тысяч автомобилей в сутки. Дорожники предполагают, что к началу 2023-го года интенсивность увеличится в полтора раза. Информация об этом появилась на сайте правительства Свердловской области. «Интенсивность движения составила более 26 тысяч автомобилей в сутки. На участке, соединяющем Полевской тракт с Челябинским, в сутки проезжает в среднем 10,4 тысячи легковых автомобилей и небольших грузовиков. Значительную часть трафика составляют крупный транспорт — от двухосных грузовиков до шестиосных автопоездов», — рассказали в правительстве. Дорожники предполагают, что к началу 2023-го года интенсивность движения на этом участке увеличится в полтора раза. Также вырастет количество транспорта на участке ЕКАД, связывающем Пермский и Полевской тракты. По сравнению с 2015-м годом оно уже выросло почти в два раза — с 20 тысяч автомобилей в сутки до 39 тысяч. В сентябре президент России Владимир Путин официально открыл сквозное движение по екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Глава страны провел торжественную церемонию по видеосвязи. Теперь власти региона планируют потратить на художественно-ландшафтное оформление дорожной развязки Кольцовского тракта с ЕКАД порядка 200 миллионов рублей.

Интенсивность движения по участку екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД), который в сентябре открыли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент РФ Владимир Путин, составила 26 тысяч автомобилей в сутки. Дорожники предполагают, что к началу 2023-го года интенсивность увеличится в полтора раза. Информация об этом появилась на сайте правительства Свердловской области. «Интенсивность движения составила более 26 тысяч автомобилей в сутки. На участке, соединяющем Полевской тракт с Челябинским, в сутки проезжает в среднем 10,4 тысячи легковых автомобилей и небольших грузовиков. Значительную часть трафика составляют крупный транспорт — от двухосных грузовиков до шестиосных автопоездов», — рассказали в правительстве. Дорожники предполагают, что к началу 2023-го года интенсивность движения на этом участке увеличится в полтора раза. Также вырастет количество транспорта на участке ЕКАД, связывающем Пермский и Полевской тракты. По сравнению с 2015-м годом оно уже выросло почти в два раза — с 20 тысяч автомобилей в сутки до 39 тысяч. В сентябре президент России Владимир Путин официально открыл сквозное движение по екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Глава страны провел торжественную церемонию по видеосвязи. Теперь власти региона планируют потратить на художественно-ландшафтное оформление дорожной развязки Кольцовского тракта с ЕКАД порядка 200 миллионов рублей.