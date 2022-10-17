Депутаты Госдумы определили список россиян, которых должны призывать по мобилизации в первую очередь

По новому законопроекту, депутаты Госдумы и сенаторы РФ лишаются отсрочки от мобилизации Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Граждане, которые проходят военную службу в Росгвардии, МЧС и ФСБ будут в первоочередном порядке призываться на службу по частичной мобилизации. Данный законопроект разработали депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду».

«Среди категорий для мобилизаций в первоочередном порядке — граждане, проходящие военную службу в Росгвардии, в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, в Службе внешней разведки, органах ФСБ, органах государственной охраны и военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета. <…> Другая категория — граждане, уволенные с военной службы и зачисленные в запас ВС РФ», — поясняет РИА «Новости», ссылаясь на имеющуюся у них копию документа законопроекта. Кроме того, отменяется отсрочка сенаторов РФ и депутатов Госдумы.

Также предлагается утвердить перечень категорий граждан для получения отсрочки. Всего предложено 16 таких категорий, среди них — признанные ограниченно годными по состоянию здоровья, сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву и другие.

Ранее сообщалось, что члены Совета Федерации РФ и депутаты Государственной думы могут лишиться брони от частичной мобилизации, сообщает LIFE . По словам президента РФ Владимира Путина, 16 тысяч мобилизованных выполняют боевые задачи.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Данное решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, мероприятия по частичной мобилизации будут завершены через две недели. Его же слова повторил и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет Nation news.