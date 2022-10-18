Пропавшего мужчину нашли мертвым в лесу (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Екатеринбуржец Вячеслав Семенов, пропавший под Первоуральском (Свердловская область) после аварии 16 октября, найден мертвым. Волонтеры поискового отряда «Прорыв», которые занимались поисками мужчины, 19 октября подтвердили факт смерти.

«Вячеслав Семенов найден — погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написали волонтеры поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Жители Первоуральска в соцсетях пишут, что мужчину нашли мертвым в лесу за Теплой горой. «18 октября на месте ДТП видели машины полицейских. А уже через день его нашли мертвым в лесу», — пишет женщина. «Недавно проезжала мимо Теплой горы, стояли машины полицейских и похоронка. Поди нашли мертвым», — пишет другая девушка.

Утром, 16 октября, местные жители видели, как Семенов быстро ехал на своей Infiniti. Но вскоре автомобиль был найден перевернутым в кювете. Самого Семенова рядом с машиной не оказалось. Тогда волонтеры и сотрудники местного ОМВД начали поиски пропавшего.

Что именно случилось с мужчиной — неизвестно. Местные, до сообщений о смерти мужчины, предполагали, что у него сотрясение мозга. Другие, глядя на фотографию перевернутой машины, делали другие выводы. «Как-то подозрительно выбито стекло на задней двери», — думает местная жительница.

Корреспондент URA.RU обратился в ОМВД России по Первоуральску за комментарием. На момент публикации новости ответ не получен.