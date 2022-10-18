Екатеринбуржец Вячеслав Семенов, пропавший под Первоуральском (Свердловская область) после аварии 16 октября, найден мертвым. Волонтеры поискового отряда «Прорыв», которые занимались поисками мужчины, 19 октября подтвердили факт смерти.
«Вячеслав Семенов найден — погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написали волонтеры поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
Жители Первоуральска в соцсетях пишут, что мужчину нашли мертвым в лесу за Теплой горой. «18 октября на месте ДТП видели машины полицейских. А уже через день его нашли мертвым в лесу», — пишет женщина. «Недавно проезжала мимо Теплой горы, стояли машины полицейских и похоронка. Поди нашли мертвым», — пишет другая девушка.
Утром, 16 октября, местные жители видели, как Семенов быстро ехал на своей Infiniti. Но вскоре автомобиль был найден перевернутым в кювете. Самого Семенова рядом с машиной не оказалось. Тогда волонтеры и сотрудники местного ОМВД начали поиски пропавшего.
Что именно случилось с мужчиной — неизвестно. Местные, до сообщений о смерти мужчины, предполагали, что у него сотрясение мозга. Другие, глядя на фотографию перевернутой машины, делали другие выводы. «Как-то подозрительно выбито стекло на задней двери», — думает местная жительница.
Корреспондент URA.RU обратился в ОМВД России по Первоуральску за комментарием. На момент публикации новости ответ не получен.
Машину мужчины нашли утром перевернутой в кювете
Фото: соцсети
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
Екатеринбуржец Вячеслав Семенов, пропавший под Первоуральском (Свердловская область) после аварии 16 октября, найден мертвым. Волонтеры поискового отряда «Прорыв», которые занимались поисками мужчины, 19 октября подтвердили факт смерти. «Вячеслав Семенов найден — погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написали волонтеры поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Жители Первоуральска в соцсетях пишут, что мужчину нашли мертвым в лесу за Теплой горой. «18 октября на месте ДТП видели машины полицейских. А уже через день его нашли мертвым в лесу», — пишет женщина. «Недавно проезжала мимо Теплой горы, стояли машины полицейских и похоронка. Поди нашли мертвым», — пишет другая девушка. Утром, 16 октября, местные жители видели, как Семенов быстро ехал на своей Infiniti. Но вскоре автомобиль был найден перевернутым в кювете. Самого Семенова рядом с машиной не оказалось. Тогда волонтеры и сотрудники местного ОМВД начали поиски пропавшего. Что именно случилось с мужчиной — неизвестно. Местные, до сообщений о смерти мужчины, предполагали, что у него сотрясение мозга. Другие, глядя на фотографию перевернутой машины, делали другие выводы. «Как-то подозрительно выбито стекло на задней двери», — думает местная жительница. Корреспондент URA.RU обратился в ОМВД России по Первоуральску за комментарием. На момент публикации новости ответ не получен.